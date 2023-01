‘Trauma gigantesco’, diz menino autista que foi ameaçado por adultos em praça de Taquaritinga

Boletim de ocorrência foi registrado e delegado instaurou inquérito para apurar o caso, tratado como discriminação e ameaça. Polícia Militar chegou a ser chamada por pais de outras crianças. Polícia investiga discriminação e ameaça contra criança autista em Taquaritinga, SP

O estudante Leonardo Henrique Polesi, de 12 anos, afirmou que ficou com trauma após ter sido ameaçado por pais de outras crianças na Praça Guilherme José Franco, em Taquaritinga (SP). Ele é autista e estava vestido com uma roupa de super-herói, mas teve uma crise enquanto brincava.

A polícia investiga o caso e busca pistas para saber quem eram os dois homens e a mulher que abordaram o menino, que estava com uma espada de brinquedo de plástico, pedindo para ele não mexer com o filho deles para não ser agredido.

“Eu fico com um trauma gigantesco. O mundo precisa de mais conhecimento, saber que aquela criança especial precisa de mais amor. Imagina se o meu autismo fosse severo. A criança teria batido em todo mundo. Aquilo não é maldade, é inocência”, disse.

Ainda segundo o garoto e a mãe dele, a advogada Gabriele Francine Soares, a Polícia Militar foi chamada pelos adultos.

“Eles [policiais] falaram para mim: ‘isso daí era de metal?’. Os dois pais vieram falar para mim: ‘Não mexe como meu filho senão eu te bato’. A mãe chegou para mim, muito brava: ‘Cadê os seus pais?’. Me machucou muito emotivamente, porque a pressão do momento me faz ficar muito triste”.

“Lá na praça ele travou, não conseguia falar nada. Chegando em casa, ele se abriu e me disse: ‘Mãe, dois homens, pais de crianças, disseram que, se eu continuasse lá ou se aproximasse dos filhos deles, bateriam em mim. Fiquei com muito medo. Uma mãe relou no meu braço’, conta Gabriele.

Boletim de ocorrência

O caso ocorreu na noite de 18 de janeiro. Leonardo tem autismo em grau leve diagnosticado aos 8 anos. A mãe de Leonardo também estava na praça e diz que os outros pais acionaram a PM em função do comportamento do filho.

“Eu estava a aproximadamente 10 metros dos brinquedos, sentada no banco por um bom tempo, e olhando para o meu filho a todo momento. Não percebi nada de errado. Ele me explicou por que falou na hora que era o demônio e assustou as crianças. Por nervosismo, depois de falar muitas vezes que era um samurai e não um Homem-Aranha [personagem vestido por Leonardo], ele disse isso. E isso desencadeou a crise”, lembra a advogada.

Gabriela registrou um boletim de ocorrência e, de acordo com o delegado Claudemir Aparecido Pereira, um inquérito já foi instaurado para apurar o caso.

