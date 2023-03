A balsa para a travessia de veículos começou a ser usada em 2019, após a ponte que passava sobre o Rio Jamari ser destruída por outra cheia. Travessia de balsa é suspensa em Alto Paraíso, RO, por causa da cheia do Rio Jamari

Jemima Queren/ Rede Amazônica/ Reprodução

A travessia de balsa pelo Rio Jamari, na BR-459 em Alto Paraíso (RO), continua suspensa nesta segunda-feira (13) por causa do alto nível do rio. O serviço foi suspenso no último domingo (12) após fortes chuvas atingirem a região.

A balsa é uma alternativa para quem quer entrar ou sair da cidade e é um dos principais acessos aos moradores de Alto Paraíso até a BR-364. Não há previsão de retorno da travessia.

Como a antiga ponte foi destruída na cheia de 2019, desde então moradores dependem da balsa para atravessar o rio.

Além da balsa, muitos veículos usam o travessão B-40 para chegar ao município de Alto Paraíso, mas essa rota alternativa dos motoristas também pode ficar prejudicada com o período chuvoso. Diante disso, se a via ficar interditada, os moradores da região podem ficar totalmente isolados.

Segundo a Defesa Civil, na manhã desta segunda o nível do Rio Jamari marcava 9,90 metros, número que registra zona de atenção. A Defesa Civil continua monitorando o rio já que a previsão para este início de semana é de chuvas no município.

Construção de nova ponte

Uma nova ponte é construída no local pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). Segundo o órgão, “os pilares e o aterro das cabeceiras já foram feitos e no momento eles estão na construção de vigas”. Ainda nesta semana “serão montadas 16 vigas do lado de Ariquemes”, segundo o DER.

A previsão é que a ponte fique pronta em setembro deste ano se esse período chuvoso não atrasar as obras.

No ano passado

Em fevereiro de 2022, também durante o inverno amazônico, a travessia pela balsa na BR-459 também foi suspensa. O motivo foi o alto nível do Rio Jamari. A foto abaixo mostra como ficou a situação no local no ano passado.

Balsa na RO-459 suspende travessia após cheia do rio Jamari

WhatsApp/Reprodução

Vittorio Rienzo