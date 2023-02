Procedimento acontece neste domingo (26). O Departamento Hidroviário orienta os usuários a utilizarem a Rodovia Cônego Domênico Rangoni como rota alternativa. Travessia de balsas entre Guarujá e Bertioga é paralisada para vistoria da Marinha

A travessia de balsas entre as cidades de Bertioga e Guarujá, no litoral de São Paulo, foi paralisada nesta sexta-feira (24), por volta das 21h.

O Departamento Hidroviário (DH) informou que a travessia foi interditada para a vistoria da Marinha do Brasil no flutuante do lado de Bertioga. O procedimento acontece neste domingo (26). A medida é obrigatória para a emissão das licenças obrigatórias de operação.

Ainda segundo o DH, a informação sobre a interdição da travessia consta no painel de trânsito para os motoristas, pedestres e ciclistas e no site e aplicativos do DH.

Durante o período de interdição, o Departamento Hidroviário orienta os usuários a utilizarem a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) como rota alternativa.

