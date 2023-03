Travesti suspeita de esfaquear homem dentro da Câmara de Porto Nacional é presa e também fica ferida

Briga aconteceu na manhã desta terça-feira (27) e os dois receberam atendimento médico. Suposta agressora foi presa e autuada por tentativa de homicídio. Briga aconteceu dentro da Câmara Municipal de Porto Nacional

Uma briga que começou dentro do plenário da Câmara Municipal de Porto Nacional terminou com duas pessoas feridas com golpes de faca na manhã desta terça-feira (28). Uma travesti de 51 anos atacou um homem, de 47, dentro da Casa, mas também acabou com ferimentos. O motivo seria um desentendimento entre os dois.

De acordo com a assessoria da Câmara, nenhum dos envolvidos é servidor, mas frequentam o local por conhecerem pessoas que trabalham na casa. Assim que começou a briga, as autoridades foram acionadas.

O homem, que costuma usar uma roupa de segurança doada por terceiros e que apresenta transtornos mentais, teria discutido com a travesti dias antes do ataque, possivelmente por pedir que ela não fazer confusão na porta da casa, disse a assessoria.

Por volta das 10h desta terça-feira, conforme a Polícia Militar, ela entrou na Câmara com uma faca e um pedaço de ferro e partiu para cima do homem. Ela conseguiu dar um golpe no rosto dele e os dois entraram em luta corporal.

Mesmo ferido, ele conseguiu tirar a faca da mão dela e a atingido no tórax. A assessoria da Câmara informou que a vereadora Rozângela Mecenas, que é enfermeira, chegou a dar suporte à agressora até a chegada das equipes de resgate.

O homem foi socorrido e levado ao hospital da cidade. Já a travesti recebeu atendimento de uma equipe dos bombeiros. Posteriormente, foi levada para a delegacia.

Em nota divulgada pelas redes sociais, a Câmara Municipal de Porto Nacional “esclareceu que não coaduna com nenhum tipo de violência e que irá acompanhar e apurar a responsabilidade dos atos”.

A Polícia Civil informou que no celular da travesti havia áudios em que ela afirmava que mataria a vítima. A suspeita foi autuada por tentativa de homicídio.

Leia a nota da Câmara na íntegra.

A Câmara Municipal de Porto Nacional vem a público esclarecer que não coaduna com nenhum tipo de violência, e sobre ocorrido na manhã desta terça-feira, (28), nas dependências da sede do legislativo portuense, a Casa de Leis irá acompanhar e apurar a responsabilidade dos atos.

Cabe ressaltar, que a Câmara Municipal apresentou projeto de resolução, na última segunda-feira, (27), solicitando a criação de vagas de vigilantes/segurança, que atuarão nas dependências da sede do Legislativo.

Fato esse, que já foi comunicado e ajustado juntamente com o Ministério Público, por meio do Presidente do Legislativo e da Mesa diretora da Casa. Por fim, queremos tranquilizar à população de Porto Nacional, e reafirmar que a Casa de Leis não se furtará em defender os seus cidadãos e que presa sempre pelo bem-estar e convívio harmônico entre todos.

