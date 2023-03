Travolta in strada insieme al cane L’animale muore, lei è grave

Viene travolta insieme al suo cagnolino mentre attraversa la strada. Un gravissimo investimento è avvenuto ieri mattina poco prima delle 8 in via Po, nei pressi del cavalcavia dell’autostrada. In quel momento una senigalliese di 72 anni stava attraversando la strada, tenendo al guinzaglio il suo cagnolino, quando è stata travolta da un’auto. Alla guida c’era una donna. Subito l’automobilista si è fermata e sono stati allertati i soccorsi. Un urto violento putroppo che non ha lasciato scampo al cagnolino, morto sul colpo, e che ha ferito gravemente l’anziana. Sul posto sono subito intervenute l’automedica e l’ambulanza del 118 ma viste le condizioni dell’anziana i sanitari hanno ritenuto opportuno trasportare la 72enne in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Fino a ieri sera le sue condizioni erano gravi e la prognosi è riservata. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Locale. L’automobilista alla guida della Seat Ibiza che ha investito l’anziana avrebbe riferito di non aver visto la donna, forse perchè abbagliata dalla luce del sole. Al momento la dinamica dell’investimento è ancora al vaglio della Polizia Locale, per altro impegnata per diverso tempo anche nel regolare il traffico subito dopo l’incidente. Il transito è stato infatti sospeso per consentire le operazioni di soccorso e anche i rilievi. Un grave investimento che ha riproposto con forza il tema della sicurezza degli attraversamenti. I residenti di Borgo Ribeca hanno affidato ai social un appello all’Amministrazione Comunale. “Noi residenti chiediamo con urgenza strisce pedonali e sicurezza in prossimità del cavalcavia lato monte – scrivono –. Non abbiamo piste ciclabili, e le auto sfrecciano di giorno e di notte. Urge un autovelox”.

g. m.

valipomponi