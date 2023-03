By

Un bimbo di quattro anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore a Pescara, guidato dal padre. Il piccolo, stando a quanto riportato dall’ANSA, stava trascorrendo la domenica a casa della nonna paterna. L’abitazione teatro della tragedia, infatti, è quella in cui vive la madre dell’uomo. Ieri mattina, riferiscono alcuni vicini, il bimbo era stato visto in giardino a giocare. Tanti i giocattoli presenti nei pressi dell’abitazione, tra cui un tappeto elastico per saltare, un’altalena, un canestro.

La famiglia in questione, secondo le prime informazioni, vive a Montesilvano. Il bambino ha una sorella più grande. Sembra che il piccolo, quattro anni compiuti a dicembre, dopo aver giocato con l’altalena, abbia preso la bici e si sia avvicinato al trattore, venendo travolto. Il padre del bambino, rimasto in casa con investigatori e soccorritori, è stato poi accompagnato in ospedale dal 118 a causa del forte shock. Il corpo è stato spostato, mentre procedono i rilievi degli investigatori, alla presenza del medico legale. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia locale di Pescara, diretta dal comandante Danilo Palestini.

The post Travolto dal trattore guidato dal padre, muore un bimbo di 4 anni appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Mata