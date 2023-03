TRE anula decisão e determina retorno de vereador Adjalma Gonçalves ao cargo

Decisão é assinada pelo juiz Felipe Bouzada Flores. Ao recorrer da decisão que o afastou, a defesa do vereador alegou perigo de dano, isto porque Adjalma foi afastado “sem sequer” ser ouvido. Adjalma Gonçalves é escritor e gestor ambiental

Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR) determinou, nessa quarta-feira (22), que o vereador Adjalma Gonçalves (SD) retorne ao cargo de vereador da Câmara Municipal de Boa Vista. A decisão, assinada pelo juiz Felipe Bouzada Flores, anula a ação do Republicanos — antigo partido de Adjalma — que alegou infidelidade partidária por parte do vereador.

O escritor e gestor ambiental assumiu o cargo há oito dias e foi afastado por decisão do juiz Ataliba Moreira no dia 20 de março. Ele assumiu para ocupar o lugar de Gabriel Mota (Republicanos). Mota renunciou ao mandato para assumir o posto de Jhonatan de Jesus como deputado federal, nomeado como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

SAIBA MAIS:

TRE afasta vereador Adjalma Gonçalves após cinco dias no cargo

Adjalma Gonçalves assume cargo de vereador na Câmara de Boa Vista no lugar de Gabriel Mota

Gabriel Mota toma posse como deputado federal por Roraima no lugar de Jhonatan de Jesus

Em nota, Adjalma diz que essa decisão representa o “anseio de milhares de eleitores que acreditaram em meu trabalho e exigem a nossa representatividade na Câmara Municipal”.

“Vamos lutar até o fim para que, definitivamente, esse direito seja consolidado. Agora, vamos trabalhar para buscar o melhor pela vida de todos os nossos munícipes. Quero agradecer à Justiça Eleitoral, aos amigos e companheiros que depositaram a confiança em nosso trabalho e a todos que oraram por nós!”, disse o vereador.

Ao recorrer da decisão que o afastou, a defesa do vereador alegou perigo de dano, isto porque Adjalma foi afastado “sem sequer” ser ouvido, o que lhe suprimiu o direito de defesa. O pedido foi protocolado em tutela de urgência.

“É prematuro antecipar os efeitos da tutela quando o parlamentar nem sequer apresentou as razões pelas quais se desfiliou da agremiação partidária. Economia e celeridade processual não têm a força de aniquilar a garantia do devido processo legal. Incumbe ao tribunal decretar ou não a perda do cargo, quando do julgamento de mérito, assegurados a ampla defesa e o contraditório”, justificou o juiz Felipe Bouzada Flores Viana.

Com isso, a decisão foi suspensa e o juiz Ataliba Moreira foi notificado para prestar esclarecimento. O Ministério Público Eleitoral também foi intimado para opinar no caso no prazo de 10 dias.

Afastamento

No último dia 10 de janeiro, o juiz Luiz Alberto de Morais Júnior, da 2ª Vara da Fazenda Pública, proferiu decisão liminar para obrigar o presidente da Câmara, Genilson Costa (Solidariedade), a convocar Adjalma Gonçalves para a posse. A sentença foi cumprida e ele participou da sessão de posse.

O Republicanos acionou a Justiça alegando que em 2022, quando se candidatou ao cargo de deputado estadual, ele se desligou da sigla “sem qualquer comunicação ao diretório” e se filiou ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Atualmente, o PROS está extinto e foi incorporado ao Solidariedade, sigla em que Adjalma está filiado.

Por conta disso, o partido pediu à Justiça para que o lugar de Gabriel Mota fosse ocupado pelo filiado mais votado do partido nas eleições municipais de 2020. Neste caso, seria o candidato Samuel Lopes. O TRE, então, afastou o vereador até que a infidelidade partidária fosse julgada.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata