tre-cocktail-sour-da-bere-in-estate

Tre cocktail sour per tutti i drink lover che prediligono sorsi freschi, un po’ aciduli e ben bilanciati, molto beverini e ideali per l’estate. Qui, un trio sour da shakerare, che appagherà la vostra cocktail hour.

L’estate fa tris di cocktail sour

Un cocktail da bere in estate? Scordatevi le composizioni di frutta o di piante aromatiche che adornano miscele alcoliche super profumate e che solo in apparenza abbassano la temperatura interna della sete.

Se dove scegliere, spingetevi sui cocktail sour, ordinando tra tre drink perfetti per trascorrere attimi estivi al bancone.

Se invece volete cimentarvi a prepararli da casa, ecco le tre ricette del Trinidad Sour, il cocktail Acapulco e il Vodka Sour.

Trinidad Sour

Il Trinidad Sour ha radici americane e si può dire sia un giovinotto della mixology: il drink è infatti nato nel 2009 al Clover Club di Brooklyn, pensato dal bartender Giuseppe Gonzalez e ispirato al drink Trinidad Especial di Valentino Bolognese. La lista di ingredienti? Leggete qui sotto.

Ingredienti

45 ml Angostura

15 ml whiskey

30 ml orzata

22,5 ml succo di limone

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti in uno shaker già colmo di ghiaccio e agitare con vigore. Filtrare la miscela in una coppetta raffreddata, aiutandosi con uno strainer.

Garnish

Il Trinidad Sour non richiede decorazioni.

Vodka Sour

Il gusto neutro della vodka media tra lo sciroppo di zucchero e il succo di limone lo rendono uno dei cocktail sour per eccellenza. Il drink ha una consistenza setosa, quasi vellutata grazie all’impiego dell’albume. Il Vodka Sour si presta a essere gustato durante l’aperitivo, ma lo si può slittare anche nel dopo cena. Se sceglierete di prepararlo a casa, preparatevi a una doppia shakerata.

Ingredienti

50 ml vodka

30 ml succo di limone

20 ml sciroppo di zucchero

10 ml albume

Preparazione

Agitare tutti gli ingredienti in uno shaker colmo di ghiaccio. Filtrare la miscela ottenuta sempre all’interno dello shaker. A questo punto, rimuovere il ghiaccio e shakerare una seconda volta. Filtrare la miscela con uno strainer, all’interno di un tumbler basso.

Garnish

Decorare con una fettina di limone e una ciliegia al maraschino.

Cocktail sour, Acapulco

L’Acapulco è un esempio del fatto che alcuni drink siano sorprendentemente (e innocuamente) bipolari: sweet e sour. Il cocktail Acapulco non tradisce l’utilizzo molto estivo della frutta nelle proposte stagionali di mixology, ma lo modera attraverso l’impiego di due solidissimi distillati e la presenza – un po’ acidula – del pompelmo rosa. Non si hanno informazioni certe sulla storia e le origini di questo drink, ma ciò non vi impedisce di provarlo anche a casa. Ecco la ricetta.

Ingredienti

30 ml tequila

rum 30 ml

30 ml succo di pompelmo

75 ml succo d’ananas

15 ml sciroppo di zucchero

Preparazione

Versare tutti gli ingredienti in uno shaker colmo di ghiaccio. Agitare con vigore e versare in un collins glass.

Garnish

Guarnire con una fettina di ananas.