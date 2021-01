Tre realtà italiane nella shortlist per il premio Respected by Gaggenau 2021

Ci sono anche tre realtà italiane nella shortlist dei 15 candidati europei al prestigioso riconoscimento “Respected by Gaggenau 2021”, con cui lo storico produttore di elettrodomestici professionali di alta gamma, simbolo di innovazione tecnologica e design “Made in Germany”, intende sostenere quegli artigiani per i quali la qualità è al primo posto, facendoli entrare in contatto con il parterre dei propri prestigiosi clienti.A stilare la shortlist dei finalisti è stato chiamato un gruppo di importanti opinion leader provenienti da tutta Europa. In particolare, le candidature sono state valutate dal Global Curator Board, composto da Sven Baacke, Head of Design di Gaggenau, Sarah Abbott MW, esperta di viticoltura, e Tom Parker Bowles, critico culinario. Alla guida della giuria non poteva mancare Peter Goetz, global managing director di Gaggenau. Dalla rosa iniziale sono quindi stati scelti i 15 finalisti, in cui l’Italia è rappresentata da tre eccellenze del mondo della gastronomia: Azienda Agricola Bettella, produttrice di carni e salumi di puro suino extra pesante secondo la filosofia Maiale Tranquillo (www.salumibettella.it), Mancini Pastificio Agricolo, che produce pasta solo con il grano che coltiva direttamente nei campi che lo circondano nel cuore delle Marche (www.pastamancini.it), e Mieli Thun, produttore di mieli monofloreali e nomadi, raccolti nel momento della massima fioritura in 60 luoghi diversi per ricercare la migliore espressione floreale e territoriale (www.mielithun.it). “Grazie alla grande competenza dei nostri curatori, l’Italia ha saputo presentare dei candidati che sono dei bellissimi esempi di unicità, maestria e vocazione all’eccellenza – spiega Erica Sagripanti, product & brand communication manager di Gaggenau Italia –. In questa seconda fase di ‘Respected by Gaggenau’ siamo orgogliosi che per il campo della cucina e della gastronomia siano state selezionate come finaliste del premio ben tre realtà produttive del nostro Paese: si sente spesso dire che la cultura passa anche attraverso il cibo e in questo senso Mancini Pastificio Agricolo, Mieli Thun e Salumi Bettella hanno fatto della valorizzazione del territorio e dell’altissima qualità dei propri prodotti le colonne portanti del loro business”.Tra i quindici finalisti saranno poi scelti i tre vincitori del premio, uno per ognuno dei tre ambiti (gastronomia, viticoltura e design), che, annunciati a marzo 2021, diventeranno partner ufficiali del marchio a livello globale.Per ciascuno di essi Gaggenau realizzerà un pacchetto di comunicazione a sostegno del loro business, con un servizio fotografico e un video in grado di mettere in luce le rispettive attività.

