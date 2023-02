TRE-RO abre processo seletivo de estágio para nível médio e superior

Vagas são para Porto Velho. Bolsa-estágio varia de R$ 559,30 a R$ 919,20, mais auxílio transporte. TRE-RO em Porto Velho

Wellinton Duarte

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) abriu um processo seletivo para a contratação de estagiários de nível médio e superior em Porto Velho. A seleção é realizada pelo Centro de Integração Empresa Escola (Ciee).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de março pelo site do Ciee. A seleção será realizada por meio das notas obtidas na escola ou na faculdade, além de entrevista.

Confira o edital completo e local para inscrições

As oportunidades são ensino médio regular e para os seguintes cursos de nível superior: direito, administração, biblioteconomia, gestão pública e ciências contábeis. A bolsa-estágio varia de R$ 559,30 a R$ 919,20, mais auxílio transporte.

A seleção é válida por seis meses, e pode ser prorrogada pelo mesmo período.

