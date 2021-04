La sveglia è alla solita ora. Poi un caffè al volo con un paio di biscotti prima di accendere il computer e mettersi a lavorare. Riunioni su Zoom, mail, chiamate urgenti. Alle 13 si stacca per la pausa pranzo. Si apre la finestra e si viene investiti dall’aria frizzante, dal profumo pungente dei pini e, tutt’attorno, la vista di montagne e cielo ci riempie gli occhi. Airbnb La pausa pranzo più bella del mondo Dopo un anno di lavoro da casa (che solo in pochi casi è lecito chiamare “smart”), in tanti sentono un gran bisogno di prendersi una pausa dalla propria casa, dalla routine che ormai ha preso il sopravvento sulle proprie decisioni. È per tutti quelli che hanno resistito e si sono adeguati a una situazione al limite che Airbnb in collaborazione con Visit Trentino ha dedicato il concorso “La pausa pranzo più bella del mondo”, mettendo in palio tre settimane di smart working tra le montagne del Trentino a contatto con la natura, in chalet di montagna unici. @ Daniele Molineris/Storyteller-Labs

Per partecipare al concorso basterà visitare il sito www.airbnb.com/intrentino e raccontare la propria storia di resilienza in smartworking: le tre storie più originali e che dimostreranno il maggior spirito di adattamento, riceveranno un coupon per trascorrere una settimana in una baita in Trentino per provare un’esperienza di smartworking in montagna.

Oltre al soggiorno, ai vincitori verranno messi a disposizione due coupon per provare un’esperienza Airbnb sul territorio e un test di autovalutazione psicologica che potranno compilare prima e dopo il loro soggiorno per valutare e massimizzare gli effetti positivi dell’esperienza di lavoro da remoto in montagna grazie al supporto di una psicologa.