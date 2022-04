treccia-dolce-di-pasqua:-l’osterzopf,-il-dolce-tradizionale-dell’alto-adige

Una semplice treccia dolce di pan brioche sta inondando i social in occasione della Pasqua: l’Osterzopf, il tradizionale dolce di Pasqua dell’Alto Adige, che si prepara in tutte le famiglie.

Una delle deliziose specialità altoatesine, l’Osterzopf o Hefezopf, è un impasto soffice e lievitato, aromatizzo al rum (o alla grappa), con poco zucchero, ed aromatizzato al limone: la granella di zucchero lo rende goloso.

Questa treccia di pane dolce è perfetta per la colazione di Pasqua, accompagnata da burro e marmellata: da non perdere!

Treccia dolce di Pasqua

Ingredienti per 2 trecce

600 g di farina

80 g di zucchero

12 g di lievito di birra (mezzo cubetto)

80 g burro

300 g di latte

un uovo intero e 3 tuorli

2 cucchiai di rum o grappa

un cucchiaino di sale

un cucchiaino di zucchero vanigliato

scorza di limone grattugiata

Per la finitura: 1 tuorlo

zucchero in granella

Preparazione

Sciogliete il lievito nel latte tiepido, aggiungete un pizzico di zucchero e lasciate lievitare per circa 15 minuti.

In una ciotola mischiate la farina, lo zucchero, lo zucchero vanigliato, il burro tagliato a pezzetti, l’uovo intero ed i tuorli, il limone, il rum ed il sale;

aggiungete il composto di lievito e latte, ed amalgamate bene il tutto, impastando accuratamente per almeno 10 minuti, fino ad ottenere una palla di impasto liscio e non più appiccicoso.

Spolverate l’impasto con la farina, copritelo con uno strofinaccio e lasciatelo lievitare in un luogo tiepido per almeno 3 ore;

dividete l’impasto in 6 pezzi uguali, con i quali formare dei filoncini;

intrecciatene tre formando due trecce.

Adagiatele su una teglia rivestita di carta da forno, coprite con uno strofinaccio e mettete in frigorifero per 8 ore;

tirarle fuori dal frigorifero, e lasciarle lievitare fino a che riempiono la teglia;

Spennellate le trecce con tuorlo d’uovo e cospargetele di granella di zucchero.

Cuocetele quindi in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti, fino a quando non saranno dorate.

