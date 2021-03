treccia-pasquale:-ricetta-golosa,-da-leccarsi-i-baffi

La treccia pasquale è una ricetta dolce, golosissima. Ottima da servire a colazione o per una merenda in compagnia. Scopriamo come si prepara e come si presenta

Foto di Bruno /Germany da Pixabay

La treccia pasquale è un morbido pan brioche ottimo per accompagnare una tazza di latte a colazione o una tazza di the a merenda. Un dolce bello da vedere e buono da gustare che conquisterà i cuori di tutti i vostri ospiti. Vediamo insieme gli ingredienti che servono ed il procedimento per realizzare questa bontà.

Ingredienti

500 gr farina manitoba

120 gr zucchero

15 gr lievito di birra fresco

scorza di un limone grattugiata

250 ml latte

35 gr burro

1 uovo

15 gr liquore a piacere

acqua e zucchero per la glassa

Come preparare una perfetta treccia pasquale: il procedimento

Foto di magdus da Pixabay

Per preparare una squisita treccia iniziate mettendo nella planetaria la farina, lo zucchero, il lievito di birra, il liquore, la buccia del limone, il latte ed impastate il tutto per circa cinque minuti. Non appena gli ingredienti sono ben amalgamati, incorporate il burro e l’uovo. Amalgamate per bene dopodiché coprite la ciotola con la pellicola e lasciate lievitare per un paio d’ore.

Trascorso il tempo, riprendete l’impasto e trasferitelo su un piano da lavoro. Dividetelo in tre parti uguali e formate tre strisce dalla stessa lunghezza. Ora intrecciate le strisciolina formando una treccia. Ponete la treccia su una teglia rivestita con carta da forno e spennellate la superficie con il latte. Infornate in forno preriscaldato a 160° per circa 50 minuti. Nel frattempo preparate la glassa.

Mescolate acqua e zucchero e fate sciogliere il tutto a fuoco basso per qualche minuto. Non appena la treccia è pronta, tiratela fuori dal forno, spennellate la glassa sulla superficie e ricopritela con i confetti che più vi piacciono. Ora, lasciate raffreddare completamente la treccia e non vi resta che servire.