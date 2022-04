Treccia rustica di Pasqua, più buona e morbida del tortano. Ottima anche a Pasquetta

La treccia rustica è una preparazione semplice da realizzare, da gustare per cena, aperitivo, merenda o per una gita fuori porta. L’impasto è preparato con l’olio evo, che lo rende molto morbido, potete farcirla con gli ingredienti che preferite.

In alternativa potete prepararla e cuocerla anche al naturale, lasciarla raffreddare, tagliarla a metà e farcirla tipo tramezzino. Di seguito andremo a preparare la treccia rustica, farcita con del formaggio spalmabile alle erbe, formaggio morbido allo zafferano e speck.

Treccia rustica

Ingredienti:

per l’impasto:

250 gr di farina Manitoba

260 gr di latte

1 uovo

10 gr di zucchero

8 gr di sale

25 gr di olio evo

8 gr di lievito di birra fresco

Per il ripieno:

formaggio spalmabile alle erbe 150 gr

formaggio allo zafferano 150 gr

150 gr di speck

Procedimento:

Versare nella ciotola della planetaria la farina, iniziate a mescolare a velocità bassa, sciogliete il lievito con un poco di latte, unite il restante latte alla farina, aumentate la velocità e mescolate per un minuto, poi unite anche il latte e il lievito,

sempre mescolando, unite anche l’uovo.

Appena l’impasto inizia a prendere forma unite anche lo zucchero, il sale e l’olio.

Lavorate per un paio di minuti, poi mettete l’impasto sul piano da lavoro, formate una palla e mettetela in una ciotola coperta, e fatela riposare per tre ore.

Trascorso il tempo di riposo,

mettete nuovamente l’impasto sul piano da lavoro e dividetelo in tre parti uguali,

con ogni parte formate un filone,

schiacciatelo e spalmate la superfice con il formaggio alle erbe, poi lo speck ed infine i pezzetti di formaggio allo zafferano.

Chiudete il filone delicatamente, formate nuovamente il filoncino, avendo cura di posizionare in basso il lato chiuso.

Unite le tre estremità fra di loro e formate la treccia.

Posizionate la treccia su di una leccarda ricoperta da carta forno, che metterete nel forno spento, ma con la luce accesa, e fate riposare per altri novanta minuti.

Trascorso il tempo di riposo, spennellate la treccia con un tuorlo d’uovo mescolato con un cucchiaio di latte

e informate per quaranta minuti in forno statico preriscaldato a 170°. Sfornate e gustate secondo i vostri programmi.

L’articolo Treccia rustica di Pasqua, più buona e morbida del tortano. Ottima anche a Pasquetta proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.