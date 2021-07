Treccia sfogliata con spinaci noci e ricotta | semplice e gustosa bontà

Treccia sfogliata con spinaci noci e ricotta, tanto semplice quanto saporita, ricetta perfetta per antipasti o cenette tra amici.

Treccia sfogliata con spinaci noci e ricotta

La treccia sfogliata con spinaci noci e ricotta, é un piatto favoloso che potrete servire sia come piatto unico per le vostre cenette fra amici, oppure come antipasto tagliato a fettine e diventare un ottimo finger food per allestire i vostri buffet.

Questo tipo di preparazione é veloce e semplice, adatto a tutti anche a chi non si diletta spesso ai fornelli e vuol comunque stupire i suoi commensali con una pietanza originale e gustosa.

Qui vi proponiamo, una treccia di pasta sfoglia friabile e croccante che fa da guscio ad un ripieno di ricotta e provola arricchita da spinaci e noci, da leccarsi i baffi! Oltretutto, potete sbizzarrirvi con qualsiasi ingrediente abbiate in dispensa e inoltre può rappresentare un ottima idea per salvare le vostre cene anche all’ultimo minuto, inoltre è perfetta da far assaggiare ai bambini per invogliarli a mangiare le verdure in modo simpatico e sfizioso.

Ma non prendiamoci in chiacchiere, allacciate il grembiule e vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione di seguito riportata per avere un risultato impeccabile a prova di chef.

Tempi di preparazione: 15 minuti

Tempi di cottura: 20/ 25 minuti

Ingredienti per 4 porzioni

1 rotolo di pasta sfoglia

100 g di noci sgusciate

300 g di spinaci

250 g di ricotta

200 g di parmigiano grattugiato

250 g di provola sgocciolata

1 spicchio di aglio

Olio extravergine di oliva q.b

Sale q.b

Pepe q.b

Preparazione della treccia sfogliata con spinaci noci e ricotta

Innanzitutto per realizzare questa ricetta sfiziosa e accattivante, per prima cosa pulite gli spinaci privandoli delle foglie danneggiate, sciacquare con abbondante acqua correte in modo da eliminare eventuali residui di terreno e impurità, prendete una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva e fate rosolare uno spicchio di aglio, una volta imbiondito eliminatelo dalla padella e scottate gli spinaci, insaporite con sale e pepe e lasciate appassire il tutto.

spinaci freschi

Fatto ciò, tritate grossolanamente al mixer le noci sgusciate, ammorbidite la ricotta con una forchetta e incorporate le noci aggiungete sale e pepe a piacere, una spolverata di prezzemolo e mescolate in modo da amalgamare gli ingredienti, una volta cotti gli spinaci unite anch’essi in modo da ottenere una crema omogenea e compatta.

Estraete dal frigo la pasta sfoglia e fatela ammorbidite a temperatura ambiente per un 10 minuti circa, in modo da evitarne la rottura, srotolate la sfoglia con la relativa carta forno, farcite il centro, lasciando i bordi liberi, e terminate con una spolverata abbondante di formaggio grattugiato e la provola sgocciolata a cubetti, ultimate con una spolverata abbondante di pepe ( se lo gradite ovviamente) e praticate su entrambi i lati della pasta dei tagli trasversali che andrete ad intrecciate, alternato destra e sinistra.

rotolo di pasta sfoglia

Una volta realizzata la vostra treccia, spennellate un tuorlo con un goccio di latte sulla superficie in modo uniforme. Infornate a forno preriscaldato a 200 gradi in modalità ventilata per 15/20 minuti. Ovviamente controllate la cottura poiché ogni forno é a se, terminate la cottura quando la superficie sarà di una colorazione dorata.

Sfornate e lasciate intiepidire leggermente, gustate tutto il sapore ricco e cremoso di questa bontà, ottima anche da servire ai bambini che ne andranno matti. Buon appetito.

