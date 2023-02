Trecho alagado da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros é liberado, em Junqueirópolis

Pista no sentido oeste (capital-interior) foi interditada na noite desta quinta-feira (9) após forte chuva. Trecho alagado da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) é liberado, em Junqueirópolis (SP)

O tráfego de veículos na pista oeste (capital-interior) da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) foi liberado, na madrugada desta sexta-feira (10), após ser interditado devido à um alagamento provocado pela forte chuva no trecho entre o km 642 e o km 644, em Junqueirópolis (SP).

Conforme informações da concessionária Eixo SP, que administra a via, a situação está normalizada no local desde a madrugada desta sexta-feira.

Já a Polícia Rodoviária informou ao g1 que “praticamente” toda a chuva desta quinta-feira (9) já foi escoada do local.

Ainda de acordo com os policiais, a lama foi arrastada pela enxurrada para o trecho que possui pista dupla.

