Trânsito nas imediações do Shopping Reis Magos será bloqueado para a realização de obras de saneamento de Parnamirim. Um trecho da Avenida Maria Lacerda, no bairro de Nova Parnamirim, na Grande Natal, será interditado a partir de quarta-feira (8) para a execução de obras de saneamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana (Sesdem) de Parnamirim, as duas faixas no sentido Ayrton Senna – BR-101 estarão bloqueadas para o tráfego de veículos nas imediações do Shopping Reis Magos.

Trecho da Avenida Maria Lacerda será interditado na quarta-feira (8)

Joel Câmara

A orientação da Sesdem é para que motoristas e motociclistas evitem o trecho já a partir das primeiras horas da quarta-feira.

As faixas no sentido contrário (BR101 – Ayrton Senna) não serão afetadas em um primeiro momento. As equipes da pasta devem interditá-las apenas quando concluírem o serviço no sentido oposto. A obra vai cruzar a Avenida Maria Lacerda e, por este motivo, o serviço deve ser concluído em poucos dias, segundo a Sesdem.

Veja os vídeos assistidos no g1 RN

Vittorio Ferla