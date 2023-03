Trecho da Avenida Romualdo Galvão, em Natal, é interditado e trânsito é desviado para Prudente de Morais

Sentido da Zona Sul para o Centro foi interditado por agentes de trânsito da STTU por “possível rompimento de galeria”, segundo a pasta. Tráfego foi desviado para a Prudente de Morais. STTU interditou uma via da Romualdo Galvão, em Natal

A Avenida Romualdo Galvão teve o sentido da Zona Sul para o Centro interditado na tarde desta quarta-feira (1º) por agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU). A via foi liberada por volta das 17h50.

A interdição aconteceu no trecho entre as avenidas Nevaldo Rocha e Alberto Silva, nas proximidades do shopping Midway Mall, um dos pontos mais movimentados da cidade.

A STTU informou que a interdição se deu por um “possível rompimento de galeria”.

Com a interdição, o trânsito foi desviado pelos agentes de trânsito da pasta pela Avenida Prudente de Morais.

Segundo a STTU, por conta do problema, o trânsito no trecho ficou lento.

