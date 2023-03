Trecho da BR-101 em Parnamirim é liberado após obra de manutenção

Buraco se abriu na via no dia 3 de março, na altura do KM 108, e interditou um trecho da rodovia. Liberação do tráfego aconteceu neste domingo (26). Rodovia foi liberada pelo Dnit após recuperação do trecho

O tráfego de veículos foi liberado no trecho da BR-101, em Parnamirim, que estava interditado desde o início do mês por causa de um buraco.

A interdição aconteceu no KM 108 da rodovia, na saída de Parnamirim em direção a São José de Mipibu.

O trecho foi liberado neste domingo (26) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit), após a conclusão da obra de manutenção. Com isso, o fluxo de veículos está liberado nos dois sentidos.

Desvio

Como o buraco era de grandes proporções, o trânsito precisou ser restrito à faixa da esquerda nas proximidades do KM 108 da BR-101. Com isso, cerca de 3 km nesse trecho eram percorridos em apenas um sentido da rodovia acomodando mão e contramão nas faixas da via contrária (sentido João Pessoa-Natal) o que gerava filas de carros no local.

Carros passam ao lado de buraco na BR-101, em Parnamirim, na Grande Natal

