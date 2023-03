Trecho da BR-101 segue interditado em Parnamirim; Dnit não tem prazo para liberação da via

Segundo Dnit, buraco foi aberto após rompimento de bueiro embaixo da via. Caso aconteceu no último sábado (4). Carros passam ao lado de buraco na BR-101, em Parnamirim, na Grande Natal

Vinícius Marinho/Inter TV cabugi

O colapso parcial de um bueiro de concreto abaixo da BR-101 foi o que causou a abertura de um buraco na faixa direita da rodovia em Parnamirim, no sentido a São José de Mipibu, no último sábado (4). A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit)

A via segue parcialmente interditada e o órgão ainda não tem prazo para liberação do tráfego. Um desvio que tinha sido anunciado ainda no fim de semana, pela Polícia Rodoviária Federal, não tinha sido concluído até o início da manhã desta segunda-feira (6).

Parte do trânsito causado pela interdição parcial da BR-101 em Parnamirim, na Grande Natal.

Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi

O buraco se abriu próximo à saída da cidade de Parnamirim no sentido a São José de Mipibu. A interdição parcial ocorre nas proximidades do km 108 da rodovia, na faixa direita da pista. Desde então, o trânsito se concentra na faixa do lado esquerdo.

O Dnit informou que está providenciando os desvios para acomodar mão e contramão nas faixas da via contrária (sentido João Pessoa – Natal).

Buraco profundo se abriu na BR-101, na Grande Natal, no último sábado (4), após rompimento de bueiro.

Divulgação/PRF

“O serviço vai exigir a escavação de praticamente toda a largura de uma das pistas, razão pela qual a Autarquia está adiantando os desvios de tráfego. Tão logo seja possível executar a escavação no local e realizar a avaliação completa da situação, o DNIT irá definir a melhor solução a ser implantada”, informou o órgão.

Na manhã desta segunda-feira (6), a interdição parcial gerava filas de carros na rodovia.

Como vai funcionar o desvio

Com o desvio que está sendo preparado, cerca de 3 km do trecho da BR-101 terá mão e contramão concentrados em apenas um lado da rodovia – nas faixas onde normalmente só trafegam os veículos que seguem no sentido de São José de Mipibu a Natal.

Os carros que seguem no sentido de Natal a São José de Mipibu deverão fazer um desvio próximo à passarela da Cohabinal, em Parnamirim, e seguir na faixa do outro lado da via por três quilômetros, até outro desvio por onde voltarão ao fluxo normal da via. As informações são da PRF.

Veja como vai funcionar:

Desvio vai acontecer na BR-101 próximo à passarela da Cohabinal

Divulgação/PRF

Fim do trecho do desvio, onde o trânsito voltará ao normal

Divulgação/PRF

