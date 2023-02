Trecho da BR-153 fica bloqueado após chuva derrubar árvore na pista

Incidente aconteceu no km 654, na região sul do estado. Concessionária recomendou que os motoristas reduzam a velocidade ao passarem pelo trecho. Fila de caminhões na BR-153 após queda de árvore

O trânsito foi totalmente interditado no trecho da BR-153 que passa por Dueré, na região sul do Tocantins no início da tarde desta segunda-feira (27). O bloqueio aconteceu depois que uma árvore caiu sobre a pista durante uma forte chuva.

Por volta das 15h a pista foi totalmente liberada e o trânsito começou a fluir nos dois sentidos.

A Ecovias do Araguaia, que cuida deste trecho da rodovia, informou que o bloqueio total aconteceu por volta de 13h05, no km 654, e ainda não há previsão de liberação total. Equipes da empresa estão no local.

A concessionária recomendou que os motoristas reduzam a velocidade ao passarem pelo trecho.

