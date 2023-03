Trecho da BR-153 fica interditado após caminhão tombar e espalhar carga de arroz às margens da pista

Acidente aconteceu momentos depois de o motorista carregar o compartimento de cargas do veículo, no Parque Agroindustrial de Gurupi. Caminhão tomba e carga de arroz fica espalhada pela BR-153, em Gurupi

Divulgação

Um caminhão, carregado de arroz, tombou na BR-153, em Gurupi, e toda a carga ficou espalhada às margens da pista. Na manhã desta sexta-feira (24), a concessionária que administra a via, Ecovias do Araguaia, disse que precisou interditar o trecho localizado no km 664 para a remoção do veículo. O motorista não sofreu ferimentos.

O acidente aconteceu nesta quinta-feira. Momentos antes, o motorista havia abastecido o compartimento de cargas no Parque Agroindustrial de Gurupi. Ao entrar na rodovia federal, o veículo acabou tombando. Não há informações sobre as causas do acidente.

A empresa Ecovias informou que a BR-153 ficou totalmente interditada das 9h50 às 11h10 para destombamento e remoção do veículo.

Carga de arroz fica espalhada após tombamento de caminhão

Divulgação

BR-153, em Gurupi, ficou interditada para a remoção de caminhão

Divulgação

Outro acidente

Na madrugada desta sexta-feira, aconteceu outro acidente envolvendo um caminhão. Desta vez na TO-040, zona rural de Dianópolis. O caminhoneiro se feriu após o veículo tombar. Não há detalhes sobre o provocou o acidente, mas segundo as informações o capotamento ocorreu no trecho conhecido como curva do Aleixo.

Caminhão capota na TO-040, zona rural de Dianópolis

Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o motorista. No local, encontrou a vítima em pé no acostamento da pista, com sinais vitais alterados e dores. O homem sofreu escoriações em um dos dedos e no tórax.

Os militares fizeram a limpeza dos ferimentos e contenção da hemorragia, bem como a oxigenoterapia, já que o caminhoneiro estava com a saturação baixa. Ele foi encaminhado para atendimento médico.

Vittorio Ferla