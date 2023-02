Trecho da BR-364 em Itapuã do Oeste segue dando prejuízos a motoristas

Trecho esburacado causou o tombamento do reboque de uma carreta carregada de soja na última semana. Trecho da BR-364 em Itapuã do Oeste segue dando dor de cabeça aos motoristas

As péssimas condições da BR-364 em Itapuã do Oeste (RO), a 100 quilômetros de Porto Velho, seguem causando transtornos e prejuízos a motoristas que passam pelo local. Na semana passada, por exemplo, o trecho esburacado causou o tombamento do reboque de uma carreta carregada de soja.

Nas redes sociais, moradores também postam vídeos alegando que a situação tem se agravado por conta do período chuvoso, pois o trecho da rodovia federal fica encoberto de lama e os condutores não conseguem ter dimensão do buraco na pista.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela manutenção da rodovia, atualmente já existe uma empresa contratada para refazer o trecho esburacado da pista em Itapuã.

O Dnit informou que a ordem de serviço foi dada para essa empresa no último mês de janeiro. No entanto, a primeira parte do projeto será o serviço de drenagem na pista, que deve iniciar no mês de abril, após o período chuvoso.

Trecho da BR-364 em Itapuã do Oeste tem vários buracos

