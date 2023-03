Trecho da John Boyd Dunlop, em Campinas, terá bloqueio nesta sexta para obras na rede de água

Interdição será realizada das 20h às 23h na via marginal, sentido bairro, altura do nº 8044, na região do Jardim Florence. Veja opções de desvio durante período de trabalhos. Trecho da John Boyd Dunlop terá bloqueio nesta sexta

Um trecho da Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas (SP), será bloqueado por três horas na noite desta sexta-feira (10) em virtude de uma obra emergencial para manutenção da rede de água na região do Jardim Florence pela Sanasa. A restrição será das 20h às 23h na via marginal, pista sentido bairro, altura do número 8.044. Além disso, haverá pré-bloqueio entre a avenida e a Rua Cesare Pugliese.

Desvios, reflexos e orientações

Segundo a Emdec, empresa responsável por fiscalizar o trânsito, condutores que passarem pela região conseguem realizar desvio pelas ruas Cesare Pugliese, Sergio Guimarães Fabiano e Nagib Mansur. O bloqueio também afeta as linhas 223, 224 e 229 do transporte público, que fazem o mesmo desvio.

A orientação é para que a população evite o trecho no período de obras.

O serviço “Fale Conosco Emdec” está disponível para esclarecimento de dúvidas pelo telefone 118. Para chamadas realizadas a partir de outra cidade ou DDD, o telefone é (19) 3731-2910.

pappa2200