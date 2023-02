Trecho da Linha 12 Safira da CPTM é interditado por causa de alagamento

O sistema Paese, que transporta os passageiros de ônibus entre as estações, foi acionado. Um trecho da Linha 12 – Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre as estações Jardim Romano e Engenheiro Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, ficou alagado durante as fortes chuvas da tarde desta quinta-feira (23). O sistema Paese, que transporta os passageiros de ônibus entre as estações, foi acionado.

A Linha 11 – Coral também chegou a ficar com um trecho interditado entre as estações Ferraz de Vasconcelos e Poá, por 40 minutos, mas este ponto já foi liberado.

