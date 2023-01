Trecho da Pedra do Rosário será interditado para demolição de laje; veja mudanças no trânsito e trens urbanos

Estrutura a ser removida fica localizada sobre a via férrea que dá acesso à Estação Central de Natal, no bairro da Ribeira. STTU também vai isolar trecho da avenida Monsenhor Walfredo Gurgel. A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Natal (Seinfra) fará intervenção para demolição de laje que integra a Pedra do Rosário, na comunidade Paço da Pátria, no bairro da Cidade Alta. Nesta quarta-feira (1º), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) vai retirar os trilhos para evitar que os equipamentos sejam danificados.

Alteração no trajeto dos trens ocorre em virtude da obra que será realizada pela prefeitura para a demolição da laje que integra a Pedra do Rosário

CBTU/Divulgação

Na quinta-feira (2), a Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) vai isolar trecho da avenida Monsenhor Walfredo Gurgel, no sentido Ribeira – Alecrim, para demolição da laje. A interdição deve seguir até sexta-feira (3).

A estrutura a ser demolida fica localizada sobre a via férrea que dá acesso à Estação Central de Natal, no bairro da Ribeira, o que impossibilita o tráfego ferroviário durante a execução do serviço.

De acordo com a Seinfra, no sábado (4) e domingo (5), o trânsito será liberado, sendo usada apenas a parte de baixo para retirada de materiais.

O sistema de trens deve ser normalizado na segunda-feira (6), com partidas e chegadas de viagens na Ribeira.

CBTU

A CBTU informou que, entre quarta (1º) e sábado (4), as viagens dos trens urbanos ocorrerão entre as estações Alecrim I e Ceará-Mirim, na Linha Norte; e Alecrim II e São José de Mipibu, na Linha Sul.

As viagens continuarão a seguir a grade horária habitual dos trens, com exceção dos horários das 6h03 e 16h49, da Linha Norte, que serão suspensos durante o período de execução da obra.

