Trecho da Rio-Santos, em Angra dos Reis, é liberado após ficar interditado por risco de deslizamento de terra

Bloqueio compreendia os dois sentidos da rodovia, entre os quilômetros 542 e 518. CCR RioSP informou que atendeu a um pedido da Polícia Rodoviária Federal. O trecho da Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis (RJ), que havia sido interditado na noite de terça-feira (28) foi liberado durante a madrugada desta quarta-feira (1°).

O bloqueio compreendia os dois sentidos da rodovia, entre os quilômetros 542 e 518. A CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, informou que a medida havia sido tomada por riscos de deslizamentos de terra.

A concessionária disse ainda que o trecho foi liberado a pedido da Polícia Rodoviária Federal, mas orienta que os motoristas evitem trafegar pela rodovia.

“Importante destacar que especialistas da concessionária informaram que o solo da região recebeu um volume de chuva muito elevado, sendo necessário tempo para a água drenar. Enquanto isso acontece, ainda há risco de uma instabilidade se materializar”, diz a nota enviada pela empresa.

Em nota, a PRF informou que não solicitou a reabertura do trecho que estava interditado. Disse ainda que pediu à CCR RioSP “a análise de risco feita pela equipe de engenharia na qual foi detectado o risco [de deslizamentos]”.

A PRF afirmou também que não solicita ou ordena a abertura de vias, e que “apenas segue a orientação do que diz o responsável pelo estudo”.

Deslizamento de pedra

Ainda de acordo com a CCR RioSP, entre o trecho que estava interditado, no km 526, na região da Praia Brava, foi registrado um deslizamento de pedra na noite de terça-feira (28). Ninguém ficou ferido.

As pedras se espalharam pela pista sentido Ubatuba (SP), que foi interditada. Por conta disso, o tráfego foi desviado para uma das faixas da pista sentido Rio de Janeiro (SP).

