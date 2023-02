Trecho da RJ-153 que liga Barra Mansa a Valença é fechado por risco de deslizamentos

Ponto conhecido como Serra da Mutuca foi interditado em ambos os sentidos sexta-feira. Decisão foi para garantir a segurança dos motoristas que utilizam a estrada. O trecho da RJ-153 conhecido como Serra da Mutuca foi interditado em ambos os sentidos nesta sexta-feira (24). A estrada liga o distrito de Amparo, em Barra Mansa (RJ), a Santa Isabel do Rio Preto, em Valença (RJ).

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a decisão de fechar novamente a rodovia foi devido ao risco de novos deslizamentos. O trecho já havia sido fechado no dia 10 e liberado na última sexta-feira (17).

A passagem de veículos pesados pela via já estava proibida desde o dia 5 de janeiro, por conta de uma queda parcial da estrada.

Ainda de acordo com órgão, será feita uma nova avaliação na estrada no domingo (26) para analisar as condições do maciço que ameaça deslizar sobre a rodovia.

As prefeituras de Barra Mansa e Valença e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vão instalar placas de sinalização para garantir uma viagem segura para os veículos.

Como não há previsão para liberar a estrada, as rotas alternativas para os motoristas são passar por Quatis e Conservatória, distrito de Valença.

