Trecho da RJ-153 que liga Barra Mansa a Valença é fechado por risco de novos deslizamentos

Ponto conhecido como Serra da Mutuca está interditado em ambos os sentidos desde a sexta-feira. Obras para resolver os problemas comecem na próxima segunda-feira. O trecho da RJ-153 conhecido como Serra da Mutuca, que liga o distrito de Amparo, em Barra Mansa (RJ) a Santa Isabel do Rio Preto, em Valença (RJ), está interditado em ambos os sentidos desde a sexta-feira (10).

Segundo a Defesa Civil de Barra Mansa, a decisão de fechar a estrada é devido a risco de novos deslizamentos.

O alerta foi feito pela Defesa Civil ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER), que acatou a recomendação e bloqueou a via depois da ocorrência de deslizamentos que deixaram trechos da estrada vulneráveis.

Segundo a assessoria de imprensa de Barra Mansa, a subprefeitura de Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, está instalando blocos de concreto para impedir a passagem de veículos e a Polícia Rodoviária Estadual também está no local em tempo integral.

A passagem de veículos pesados pela via já estava proibida desde o dia 5 de janeiro, por conta de uma queda parcial da estrada.

Asfalto cedeu com o deslizamento de terra

A expectativa, segundo a assessoria de imprensa de Barra Mansa, é que as obras para resolver os problemas da RJ-153 comecem na próxima segunda-feira (13).

As rotas alternativas para os motoristas são por Quatis e Conservatória, distrito de Valença.

