Trecho da Rodovia Anhanguera tem liberação parcial após 5 dias de interdição em Santa Rita

Por conta das chuvas, SP-330 precisou ser interditada totalmente para realização de obras. Liberação parcial será feita nos dois sentidos e é necessário que motoristas redobrem a atenção. Obra na Rodovia Anhanguera em Santa Rita do Passa Quatro

Rodrigo Sargaço/EPTV

Depois de cinco dias interditada totalmente, a Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Santa Rita do Passa Quatro (SP), foi parcialmente liberada no início da tarde desta terça-feira (7).

Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, a rodovia foi liberada tanto no sentido Ribeirão Preto quanto em direção a São Paulo.

“A liberação foi possível após os trabalhos de recuperação do trecho e do monitoramento que são realizados desde o início de fevereiro, com a intensificação dos esforços nos últimos dias após a interrupção do tráfego. Nesta terça-feira (7), uma avaliação da equipe técnica da empresa constatou que o local apresenta condições seguras para o tráfego de veículos”, diz o comunicado da empresa.

Como fica agora

Rodovia Anhanguera (SP-330)

Reprodução/EPTV

Sentido São Paulo: Na pista sul, o tráfego irá fluir pela faixa da direita a partir do quilômetro 249;

Sentido Ribeirão Preto: Na pista norte, o tráfego será liberado para transitar pela faixa central a partir do km 245.

A recomendação da concessionária é que, ao passarem pelas intervenções, os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização vigente no local, inclusive aos avisos dos painéis eletrônicos.

Os bloqueios parciais irão oferecer condições para a continuidade à recuperação total da via e dos taludes, impactados pelas fortes e constantes chuvas que atingem a região desde o final de 2022. Os trabalhos continuam sendo realizados por 90 pessoas e 51 equipamentos. Além das obras, a Arteris ViaPaulista reforça que segue monitorando todo o trecho de serra 24 horas por dia.

Obras por conta de desnível na pista

Reprodução/EPTV

A rodovia começou a passar por reparos e foi bloqueada por conta de um pequeno desnível no asfalto no sentido capital.

Uma das causas do desnível é que o trecho passa pela Serra de Santa Rita. Perto há um morro com várias minas. Algumas rochas estão mais secas, mas há rochas mais úmidas. Com as fortes chuvas de dezembro, janeiro e fevereiro, a quantidade de água que passa pelo local aumentou, o que gerou impacto na rodovia.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

