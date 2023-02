Trecho da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros é interditado por causa de alagamento em Junqueirópolis

Pista afetada pela lama arrastada pela enxurrada fica no sentido oeste (capital–interior). Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) foi interditada em Junqueirópolis (SP) na noite desta quinta-feira (9) em decorrência do alagamento provocado pela forte chuva

Antônio Lúcio Berti

O tráfego de veículos na pista oeste (capital–interior) da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) foi interditado na noite desta quinta-feira (9) em decorrência de um alagamento provocado pela forte chuva no trecho entre o km 642 e o km 644, em Junqueirópolis (SP).

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, a lama foi arrastada pela enxurrada para o trecho que possui pista dupla.

Equipes da polícia e da concessionária Eixo SP, que é a empresa responsável pela rodovia, foram mobilizadas para trabalhar na sinalização para desviar o trânsito a fluir pela pista leste (interior–capital).

Márcia Figueira

