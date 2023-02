Trecho da Rodovia Mogi-Bertioga em Biritiba Ussú será interditado a partir desta quarta

Serviço será executado na altura do km 69,5. Objetivo é aproveitar interdição do km 82, que cedeu no final de semana, para não prejudicar o tráfego local. Rodovia Mogi-Bertioga tem ponto de bloqueio para obras em Biritiba Ussu

O trecho da Rodovia Mogi-Bertioga que passa pela região de Biritiba Ussú, em Mogi das Cruzes, terá interdição a partir desta quinta-feira (23). O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará obras de drenagem no quilômetro 69,5 (confira os detalhes abaixo).

O trabalho será executado no mesmo período das intervenções do quilômetro 82 da via, que cedeu devido às fortes chuvas do último final de semana. O objetivo é aproveitar a diminuição no fluxo de veículos, que está apenas com tráfego local, para minimizar o impacto aos moradores.

Trabalhos

O DER deve substituir um tubo de concreto por bueiro celular de concreto armado. Com isso, a Pista Sul (sentido Mogi das Cruzes – Bertioga) será interditada. Os veículos que passarem pelo local serão desviados pela área de um posto de combustível existente nas margens da rodovia.

Uma segunda etapa dos serviços está programada na Pista Norte da Mogi-Bertioga e, sendo necessária a interdição, o desvio dos veículos será feito pela Rua Thiago Silvestre Furtado, por onde os motoristas seguirão até a pista da rodovia mais adiante.

O Departamento de Estradas de Rodagem destacou ainda que os serviços que serão executados nos próximos dias devem coibir os problemas de alagamento no trecho e melhorar as condições de trafegabilidade.

A Prefeitura destaca que o DER fará a sinalização dos desvios, inclusive com a utilização de dispositivos com luz, uma vez que a interdição permanecerá no período noturno. Além disso, o DER deve disponibilizar equipes para orientação do trânsito.

Apesar de a rodovia Mogi-Bertioga ser de jurisdição estadual, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa que acompanha as providências relativas ao trânsito, uma vez que trará impacto a vias municipais do distrito de Biritiba Ussú.

