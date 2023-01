Trecho da Rodovia Raposo Tavares invadido por lama segue com desvio após quatro dias de interdição, em Presidente Venceslau

Fluxo da pista leste, sentido interior-capital, está sendo desviado para a pista oeste na altura do km 629,950. Lama invadiu e interditou trecho da Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau (SP)

Polícia Rodoviária

Após uma nova invasão de lama no último domingo (22), a Rodovia Raposo Tavares (SP-270) segue com interdição e desvio no sentido leste, na altura do km 629,950, em Presidente Venceslau (SP), nesta quarta-feira (25).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o trânsito da pista leste, no sentido interior-capital, está sendo desviado para a pista oeste e, após 600 metros, os veículos retornam à mão de direção de origem.

Equipes da concessionária Cart, que é responsável pela manutenção da pista, permanecem realizando a sinalização no local em conjunto com os trabalhadores da limpeza.

A rodovia está liberada para todos os veículos.

Cart presta esclarecimentos

Nesta quarta-feira (25), a Cart, que é a concessionária responsável por aquele trecho da rodovia, divulgou um comunicado oficial para “tirar dúvidas e esclarecer informações desencontradas, divulgadas nas redes sociais, a respeito do prejuízo causado ao tráfego em função do derramamento de lama” no local.

Confira abaixo os pontos abordados pela empresa:

Padrão da rodovia

“É improcedente a informação sobre o desnível na rodovia em relação ao acostamento. O projeto de engenharia da rodovia contempla a dinâmica e geometria da via condizentes às normas e padrões técnicos especificados pelo DER-SP [Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo]”, pontua a Cart.

A respeito da cobrança de solução definitiva para o problema

“Em função do excesso de chuvas na região em um único dia, as áreas lindeiras sofreram com as ações das chuvas, ocasionando rompimento de curvas de níveis e uma represa que se localiza a um quilômetro da rodovia”, alega a concessionária. “Com isso, houve carreamento de solo para o ponto mais baixo, onde se localiza a rodovia, causando a interrupção do tráfego”, complementa a Cart.

Ponto de atenção

“Pelo fato do ponto de a origem do carreamento de solo estar fora da faixa de domínio da concessionária, é fundamental levar a conhecimento da população que as recorrentes chuvas no local podem voltar a comprometer o fluxo rodoviário e que novos episódios de obstrução da rodovia são passíveis de ocorrer, uma vez que neste momento as prováveis ações demandam superar o período chuvoso”, salienta a empresa.

Monitoramento e manutenção do sistema de drenagem

Segundo a Cart, as atividades de limpeza de drenagem e desobstrução de bueiro fazem parte da rotina da concessionária. “No entanto, o carreamento de solo decorrente do excesso de chuvas prejudicou o escoamento, ocasionando a obstrução da rodovia, que devido ao monitoramento por câmeras e equipes de inspeção de tráfego permitiu a pronta resposta nos eventos anteriores com a mobilização do plano de sinalização e redirecionamento do tráfego, sempre com o apoio indispensável da Polícia Militar Rodoviária”, conclui.

Terceira invasão

Um alagamento ocasionado por fortes chuvas neste domingo (22) provocou a interdição total do sentido leste da Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 629,950, em Presidente Venceslau.

O mesmo trecho precisou ser interditado no último dia 14 de janeiro, também devido a uma grande quantidade de lama que invadiu o local. Os trabalhos de limpeza começaram no mesmo dia da invasão, após o temporal que atingiu a região.

No entanto, no dia 17 de janeiro, o trecho voltou a ser invadido pela lama. Depois de cinco dias de interdição, o local foi totalmente liberado ao trânsito de veículos no último dia 18 de janeiro.

No início, a Polícia Rodoviária informou que o local atingido ficava na cidade de Caiuá (SP). Porém, em nova consulta, foi constatado que o km 629,950 pertence a Presidente Venceslau.

