Trecho da Rua Goiás é liberado para o trânsito após asfalto ceder e ‘engolir’ moto em Santos, SP

Incidente aconteceu na Rua Goiás, no dia 23 de fevereiro. O motoboy está internado na Santa Casa de Santos. Trecho da Rua Goiás, em Santos, SP, é liberado para trânsito na quinta-feira (2), após asfalto ceder e ‘engolir’ moto.

O trecho onde o asfalto cedeu e engoliu uma moto na Rua Goiás em Santos, no litoral de São Paulo, foi liberado para o tráfego de veículos nesta quinta-feira (2). O local passou uma semana interditado desde o incidente. O homem que pilotava o veículo ainda está internado na Santa Casa de Santos e ainda não tem previsão de alta médica.

O trecho na altura do número 50, foi liberado por volta das 17h50. Segundo a prefeitura, já que foram constatadas boas condições para a circulação de veículos por equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos). Ao longo da última semana, a Sabesp aplicou uma camada provisória de asfalto, além de ter limpado as calçadas e a via.

De acordo com a Sabesp, a recomposição definitiva já está programada para os próximos dias, quando será necessário uma breve interdição do trânsito no trecho. “A Companhia já realizou análise técnica das condições em outros trechos da tubulação e seguirá com o monitoramento para garantir o bom funcionamento do coletor de esgoto”, disse por meio de nota.

Trecho onde o asfalto cedeu e engoliu uma moto na Rua Goiás em Santos, SP, foi liberado para o tráfego de veículos na última quinta-feira (2).

O caso

Cratera se abriu na rua Goiás, em Santos

O acidente ocorreu no dia 23 de fevereiro, por volta das 2h. O motoboy Leandro da Silva Batistela Ferreira, de 25 anos, estava passando pelo local quando a moto caiu dentro da cratera e ele foi arremessado para o meio da rua. Leandro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Santos.

No hospital, ele passou por cirurgia e segue internado em enfermaria, sob os cuidados da equipe multiprofissional. Segundo a Santa Casa, ele está em tratamento de trauma do membro inferior direito, e ainda sem previsão de alta.

O motociclista ainda contou ao g1 que ele acreditou que não sobreviveria ao ver o sangue saindo da própria perna e, por isso, enviou um áudio se ‘despedindo’ da esposa.

Histórico

Essa não é a primeira vez que o asfalto cede na Rua Goiás. Só em janeiro e abril de 2022, foram registradas duas ocorrências com buracos naquela área, ambas com caminhões envolvidos.

Em janeiro, entre os dias 15 e 16, o trecho entre as ruas Goiás e Assis Corrêa foi bloqueado para manutenção da rede coletora de esgoto. Porém, mesmo com a manutenção, no dia 28 as rodas traseiras de um caminhão de coleta de lixo doméstico foram ‘engolidas’ por um buraco, que se abriu no asfalto, próximo à Avenida Washington Luís. Ninguém ficou ferido.

No dia 1º de abril, um caminhão responsável pela iluminação pública ficou preso em uma cratera e foi necessário um guindaste para auxiliar na remoção do veículo. Na ocasião, a Sabesp lamentou o ocorrido e esclareceu que tinha dado início ao processo de contratação de obras para a recuperação definitiva das tubulações de grandes diâmetros, que compõem a infraestrutura para coleta dos esgotos da Rua Goiás.

