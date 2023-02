Trecho de rodovia entre Santa Maria da Serra e Torrinha interditado após deslizamento de terra é liberado

Bloqueios foram colocados no quilômetro 245, no trevo de acesso a Torrinha, e no quilômetro 228, no trevo de acesso a Santa Maria da Serra (SP) na sexta-feira. A liberação ocorreu por volta das 13h deste sábado (11). Trecho entre Santa Maria da Serra e Torrinha (SP) foi interditado após deslizamento de terra

Foi liberado neste sábado (11) para o tráfego o trecho da rodovia Geraldo de Barros (SP-304) entre as cidades de Santa Maria da Serra e Torrinha (SP). Um deslizamento de terra registrado na tarde de sexta-feira (10) causou a interdição da via, que foi liberada por volta das 13h deste sábado.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o deslizamento ocorreu na altura do quilômetro 234, por volta das 15h30 de sexta-feira, após uma forte chuva que atingiu a região.

Para evitar que os motoristas acessassem o trecho e depois tivessem que retornar, bloqueios foram colocados no quilômetro 245, no trevo de acesso a Torrinha, e no quilômetro 228, no trevo de acesso a Santa Maria da Serra.

Deslizamento de terra foi registrado na rodovia Geraldo de Barros, a SP-304

Equipes de conservação e de engenharia da concessionária estiveram no local para realizar a limpeza da pista e avaliar se teria risco de novos deslizamentos. Após esse trabalho a via foi liberada.

