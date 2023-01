Trecho de ruas do Centro de Mogi das Cruzes terá interdição nesta quinta e sexta-feira

Esquina das ruas Doutor Corrêa e Coronel Souza Franco será interditado nos dois dias. Segundo a Prefeitura, serviços são necessários para melhorar a drenagem e evitar alagamentos no local. Trecho de ruas do Centro de Mogi das Cruzes terá interdições nesta quinta e sexta-feira

Um trecho das ruas Doutor Corrêa e Coronel Souza Franco, no Centro de Mogi das Cruzes, será interditado nesta quinta (26) e sexta-feira (27). De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, a tubulação de drenagem será instalada e a pista será nivelada. A previsão é que os serviços se estendam ao longo do dia inteiro, tanto na quinta quanto na sexta – e estão sujeitos a alterações, dependendo das condições climáticas.

Todo o trecho estará devidamente sinalizado com apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Os motoristas também devem ficar atentos aos desvios apontados e os ônibus que cumprem itinerário pela região adotarão alternativas.

Na quinta-feira, o trabalho contemplará a pista sentido José Bonifácio e na sexta-feira, no sentido contrário, que dá sentido para a Rua Ricardo Vilela. Os ônibus do transporte coletivo que passam pela Doutor Corrêa e José Bonifácio farão trajeto pelas ruas Olegário Paiva, Coronel Souza Franco, Capitão Manoel Caetano e José Bonifácio. Já as linhas que sobem a rua Barão de Jaceguai e Doutor Corrêa farão trajeto pela Olegário Paiva.

Mapa indica local da interdição entre as ruas Dr. Corrêa e Coronel Souza Franco

PMMC/Divulgação

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana vão orientar os usuários e ordenar o trânsito de forma geral em diversos pontos, como na Rua Doutor Ricardo Vilela, na própria Doutor Corrêa, na Olegário Paiva, no Largo Bom Jesus e no Largo do Carmo.

Segundo a Prefeitura, os serviços são necessários, principalmente visando a melhoria da drenagem no ponto, o que minimiza a possibilidade de acúmulo de águas das chuvas.

Nos próximos meses, outras obras serão realizadas para concluir os trabalhos de recapeamento, reconstrução de guias, sarjetas, sarjetões e acessibilidade.

