Trechos da Rodovia Raposo Tavares passam por obras e alteram trânsito durante o fim de semana, em Presidente Prudente

Três alças de acesso ficarão completamente interditadas, das 8h às 17h30. Em caso de chuva, as manutenções no pavimento poderão sofrer alterações. Novos trechos da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) em Presidente Prudente (SP) passarão por obras de melhorias asfáltica a partir desta sexta-feira (3). Ao todo, três alças de acesso no sentido capital-interior ficarão completamente interditadas.

De acordo com a Concessionária Cart, responsável pela administração da via, os serviços serão realizados das 8h às 17h30. Em todas as intervenções, serão realizadas aplicações de microrrevestimento asfáltico à frio.

A primeira interdição será realizada nesta sexta-feira (3) e impedirá totalmente o tráfego de veículos nas alças de entrada e saída da rodovia no dispositivo localizado no km 563,500. Neste caso, os motoristas poderão utilizar o retorno existente no km 560,400.

Dispositivo no km 569,400 passará por obras e estará totalmente interditado neste sábado (4), em Presidente Prudente (SP)

Já no sábado (4), as equipes concentrarão os trabalhos no dispositivo existente no km 569,400 que estará totalmente interditado nas alças de entrada e saída da rodovia. Os motoristas que pretendem acessar a cidade de Presidente Prudente poderão prosseguir no retorno localizado no km 568. Já os condutores que estiverem na Avenida Manoel Goulart e pretendem ingressar na SP-270 sentido interior, devem utilizar o retorno que fica no cruzamento da avenida com a Rua Tatuzo Aoki.

No domingo (5), as obras nas alças de acesso do km 569,400 serão retomadas a partir das 6h30 e seguirão até 17h30 com interdição total da entrada e saída para a rodovia.

Outro dispositivo que receberá obras está localizado no km 570,500 e estará totalmente interditado neste domingo (5), em Presidente Prudente (SP)

O terceiro ponto que passará por manutenção no pavimento será o dispositivo no km 570,500, no domingo (5). A interdição do acesso será total, das 8h às 17h30. Os condutores podem utilizar como rotas alternativas o retorno no km 569,400 da rodovia ou o dispositivo no km 571,400.

Orientações

Todos os trechos estarão devidamente sinalizados e contarão com equipes treinadas para a execução e orientação dos condutores.

A Cart orienta aos motoristas que dirijam em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e mantenha atenção à sinalização do local.

Em caso de chuva, as obras poderão sofrer alterações.

Para mais informações, o motorista poderá entrar em contato pelo canal de atendimento da Concessionária, através do telefone 0800 773 0090.

