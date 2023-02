Trechos de ruas e avenidas começam a ser interditados para ‘Carnaval de todos’ em Boa Vista

Ao menos cinco pontos serão interditados pela capital para garantir a segurança dos foliões. Carnaval terá 4 dias de folia, das 17h à 00h, e 26 blocos de rua espalhados por seis pontos da capital. A prefeitura recomenda que a população evite trafegar com veículos nessas localidades

PMBV/Divulgação

A prefeitura de Boa Vista iniciou nesta sexta-feira (17) as interdições de ruas e avenidas para o “Carnaval de Todos”. Ao menos cinco pontos serão interditados pela capital para garantir a segurança dos foliões (confira abaixo os trechos).

Nesta sexta, as interdições foram feitas na Avenida Ville Roy e na Praça do Nova Cidade. A partir de sábado (18), o fechamento será todos os dias às 15h, com retirada dos blocos de concreto e cancelas ao término de cada evento.

A festa de rua inicia no sábado (18) e encerra na terça-feira (21), das 17h à 00h, e 26 blocos de rua espalhados por seis pontos da capital.

Em 2023, o carnaval será no formato simultâneo para a “participação dos foliões que moram em bairros diferentes”. Em anos anteriores, a festa se concentrava na avenida Ene Garcês, no Centro da cidade.

A recomendação é que a população evite trafegar com veículos nos pontos interditados para evitar transtornos. Agentes de trânsito estarão nos locais para orientar os motoristas quanto aos desvios que deverão ser tomados.

Confira os trechos:

Av. Ville Roy (Caçari) – A via será interditada em cinco pontos, a partir do cruzamento com a Av. Governador Anchieta (em frente à Pizzaria Dois90) até a Av. das Américas (ao lado do Roraima Garden Shopping);

Praça do Nova Cidade – Serão interditados os cruzamentos da rua Porto Velho com as ruas Campo Grande e Belo Horizonte;

Palco Aderval da Rocha (Canaã) – A Rua Carmelo, ao lado do palco de eventos, será interditada nos cruzamentos com as ruas SB2 e Delmam Veras;

Praça Maria da Penha (Jóquei Clube) – Serão interditadas os cruzamentos da rua Opaia com as ruas Turquesa e Safira.

Praça Cabos e Soldados (Caranã) – A interdição das vias próximas ocorrerá somente em caso de necessidade, considerando que o evento acontecerá na área interna da praça.

Vittorio Rienzo