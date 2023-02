Trechos no Campos Elíseos têm interdições em Ribeirão Preto, SP; veja rotas alternativa

Bloqueios acontecem em vias como Avenida Coronel Quito Junqueira e Rua São Paulo neste sábado (4) e domingo (5) para obras de mobilidade. Agentes da Transerp durante interdição em Ribeirão

Trechos do bairro Campos Elíseos em Ribeirão Preto (SP) têm interdições neste sábado (4) e domingo (5) para obras do corredor de ônibus da Avenida Saudade. (Veja rotas alternativas abaixo)

Agentes de trânsito estarão no local dos bloqueios para acompanhamento dos serviços e orientação a motoristas e pedestres.

A Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (Transerp) informou que o acesso aos trechos interditados serão liberados apenas para moradores e comerciantes.

A Transerp disse, no entanto, que, em caso de chuva, as alterações no trânsito não serão feitas.

Rotas alternativas

No sábado, a interdição está prevista para começar às 9h e ocorre na Avenida Coronel Quito Junqueira, entre a Rua São Paulo e a Avenida Saudade.

Os motoristas que passam pela Avenida Saudade em direção à Avenida Quito Junqueira devem virar à esquerda na Rua Flávio Uchôa e à esquerda na Rua São Paulo para acessarem a Quito.

Para quem pretende acessar a Avenida Saudade, a orientação é virar à direita na Rua São Paulo e à esquerda na Rua Fernão Sales.

Já no domingo (5), os bloqueios são em trechos da Rua São Paulo entre a Rua Flavio Uchoa e a Avenida Coronel Quito Junqueira e entre a Quito e Rua Fernão Sales.

Desta forma, a orientação para quem está Rua São Paulo é virar à direita na rua Flávio Uchôa, à esquerda na rua João Ramalho e assim acessar a Avenida Coronel Quito Junqueira.

No caso de quem planeja chegar à rua São Paulo e está na Avenida Quito Junqueira, vai ser necessário passar pela Avenida Saudade, virar à direita na Rua Pinheiro Machado, à direita na Rua Onze de Agosto e à direita na Rua Fernão Sales.

Mapas

Veja, abaixo, mapas divulgados pela Transerp sobre as interdições no bairro Campos Elíseos.

A Avenida Coronel Quito Junqueira será interditada neste sábado (4)

Os agentes de trânsito vão realizar monitoramento na região

