treinamentos-customizados-capacitam-produtores-e-operadores-rurais

Investir em conectividade e equipamentos agrícolas de ponta é imprescindível para uma produção mais sustentável e competitiva. Entender como tirar o melhor proveito das máquinas é essencial nos tempos de hoje

Divulgação/Jacto

Máquinas elétricas, autônomas, híbridas e movidas a biometano são apenas alguns exemplos de inovação em máquinas agrícolas que as grandes fabricantes apresentaram ao longo de 2022 nas feiras do setor. Mas as novidades tecnológicas presentes nas máquinas agrícolas não param por aí. Com a evolução da agricultura de precisão, hoje são inúmeros os recursos que representam menos custos para o produtor e uma maior produtividade no campo, além de menos impacto no meio ambiente.

Não há como negar a importância do uso dessas ferramentas para os resultados dos negócios. A agricultura digital que conecta e integra máquinas e implementos agrícolas, sensores, softwares, sistemas e pessoas, tem permitido uma verdadeira revolução na gestão do campo, com informações on-line sobre a operação. O produtor passou a ter dados que facilitam a tomada de decisões e possibilitam trabalhar de forma preventiva, evitando problemas que prejudicam o ritmo dos trabalhos, entre outros benefícios.

Desta forma, investir em conectividade e equipamentos agrícolas de ponta é imprescindível para uma produção mais competitiva e sustentável. Contudo, toda essa evolução tecnológica esbarra em um grande desafio: ter pessoas capacitadas para operacionalizar equipamentos e softwares.

Para ajudar produtores e operadores a obter conhecimento técnico e a entender o funcionamento das máquinas, a Jacto, multinacional brasileira de máquinas, soluções e serviços agrícolas sempre ofereceu cursos que atendem do pequeno ao grande produtor. A novidade é que a empresa abriu as portas para receber um público mais amplo, que vai além de clientes Jacto e atinge todo o mercado.

O objetivo desses treinamentos é ensinar como tirar total proveito das tecnologias e soluções presentes nas máquinas. Afinal, um operador que não compreende as funções de uma máquina desperdiça recursos que poderiam ser economizados.

Quais são os treinamentos oferecidos pela Jacto?

A Jacto oferece diferentes tipos de treinamentos

Divulgação/Jacto

A empresa oferece três categorias de treinamentos: Operação e Manutenção Básica, Tecnologia de Aplicação e Agricultura de Precisão.

O Treinamento de Operação e Manutenção Básica ensina em detalhes como manter a máquina sempre preparada para tirar maior proveito de tudo o que ela oferece. Assim, os operadores aprendem, por exemplo, sobre segurança, manutenções periódicas, calibrações e configurações para melhor qualidade de aplicação, tendo em vista o aproveitamento adequado das tecnologias embarcadas.

Em Tecnologias de Aplicação, os especialistas da Jacto ensinam os conceitos teóricos e sua aplicação prática nas máquinas Jacto. Dessa forma, nossos clientes e parceiros serão capazes de aumentar a eficiência nas aplicações. Na prática, são avaliadas as medidas de vazões e de distribuição, como verificar o estado dos componentes e também como realizar a melhor calibração para otimizar as aplicações.

Já o treinamento de Agricultura de Precisão aborda desde os componentes que compõem o sistema, as funcionalidades disponíveis nos monitores, os níveis de precisão dos receptores GNSS, técnicas de calibração de piloto automático e como realizar a atualização dos softwares de agricultura de precisão.

Os treinamentos são comercializados pela Jacto Next, área de serviços da Jacto para a agricultura digital, e realizados de forma on-line e presencial. Os valores variam conforme a modalidade.

Todos os treinamentos incluem a emissão de certificados e acesso ao Jacto InfoGuide, aplicativo que reúne uma gama de materiais e ferramentas como catálogos, manuais, vídeos e boletins que auxiliarão o desenvolvimento das atividades no dia a dia de trabalho.

Para mais informações, visite https://jacto.com/brasil/services/treinamentos.

