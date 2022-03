trelleborg-cede-wheel-systems:-il-commento-dell’azienda-svedese

Il Gruppo Trelleborg ha firmato un accordo per cedere la sua area di business Trelleborg Wheel Systems a Yokohama Rubber Company per 2,1 miliardi di euro, cifra che rappresenta 13 volte l’EBITDA operativo 2021 dell’area di business, o 17,5 l’EBIT 2021. Ecco il commento dell’azienda svedese alla cessione.

Sotto la proprietà di Trelleborg, negli ultimi anni Trelleborg Wheel Systems ha più che raddoppiato le sue dimensioni e aumentato sostanzialmente la propria redditività, facendo crescere il proprio business attraverso importanti acquisizioni e investimenti strategici, costruendo un’azienda forte e attraente nel settore off-highway.

L’acquisizione di Trelleborg Wheel Systems, consentirà a Yokohama Rubber Company di consolidare la sua posizione di leader tra i produttori di pneumatici nel mondo, diventando un attore globale nel segmento off-highway, coprendo le diverse esigenze del mercato nei settori agricolo, edile, movimentazione dei materiali, minerario e il segmento di mercato delle 2 ruote con l’aggiunta dei marchi Trelleborg, Mitas, Maximo, Cultor e Interfit al suo portafoglio.

Peter Nilsson, Presidente e CEO di Trelleborg Group, afferma: “La nostra ambizione è quella di far diventare Trelleborg la società di soluzioni di polimeri ingegnerizzati più importante al mondo nei nostri settori, quale il sanitario e medico, l’automazione e l’aerospaziale, nonché in applicazioni industriali speciali. Inoltre, vediamo un grande potenziale di espansione in prodotti e soluzioni adiacenti che integrano e rafforzano la nostra offerta esistente. Il disinvestimento crea un portafoglio più coerente, con modelli di business e driver simili. Migliora la nostra redditività e l’efficienza del capitale, mentre la transazione riduce anche la nostra ciclicità. Il nostro profilo di sostenibilità migliora significativamente con una minore impronta di CO2. Sotto la proprietà di Trelleborg, Trelleborg Wheel Systems negli ultimi anni ha più che raddoppiato le sue dimensioni e aumentato sostanzialmente la sua redditività. Oggi l’attività è in ottima forma.

Durante la valutazione di diverse alternative per il Gruppo, abbiamo concluso che un disinvestimento avrebbe generata il maggior valore per gli azionisti e creato interessanti opportunità per il futuro. Per concludere, Trelleborg diventa più redditizia, meno ciclica e il suo profilo di sostenibilità migliora. La transazione odierna mostra chiaramente il valore per gli azionisti incorporato nel Gruppo. Rafforziamo ulteriormente la nostra capacità di accelerare la crescita, sia organicamente che attraverso acquisizioni, oltre a restituire capitale aggiuntivo agli azionisti. Ulteriori informazioni sull’utilizzo dei proventi seguiranno a tempo debito. La transazione richiede anche una revisione dei nostri obiettivi finanziari da comunicare in una fase successiva”.

Paolo Pompei, Presidente di Trelleborg Wheel Systems, afferma: “Personalmente sono estremamente grato a Trelleborg, che in oltre 100 anni ha creato una delle attività off-highway di maggior successo al mondo e che ha continuamente investito nella nostra crescita e leadership tecnologica. Allo stesso tempo, sono davvero entusiasta di entrare a far parte di un’azienda leader nel settore della gomma che continuerà a investire nel nostro futuro e sosterrà il nostro viaggio di successo. Sono fiducioso che continueremo a prosperare con Yokohama Rubber come proprietario.”

