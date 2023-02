Trem é atingido por deslizamento de terra e descarrila locomotivas e vagões após chuvas em SC

Segundo a concessionária que administra a ferrovia, ninguém ficou ferido. Defesa Civil de São Bento do Sul, no Norte catarinense, atua no local. Barranco cedeu e caiu em cima de trem em SC

Redes sociais/ Reprodução

Um deslizamento de terra atingiu um trem de carga na localidade de Rio Natal, em São Bento do Sul, no Norte catarinense, nesta quarta-feira (22). Segundo a Defesa Civil do município, ninguém ficou ferido.

O desmoronamento aconteceu após registros recorrentes de chuvas na região.

Segundo a concessionária que administra a malha ferroviária da região, a Rumo Logística, quatro locomotivas e três vagões descarrilaram com a queda. O incidente aconteceu na localidade de Rio Natal.

A Defesa Civil de São Bento do Sul informou que retirou o combustível das máquinas na tarde desta quarta-feira. A medida protocolar busca evitar incêndios e contaminação ambiental.

Conforme o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), a região registrou cerca de 33 mm de chuva nas últimas 24 horas.

Equipes da empresa trabalham, nesta tarde, para retomar as operações na linha férrea. Até a última atualização do texto, as cargas que estavam sendo transportadas, bem como o local de destino delas, não haviam sido informados.

