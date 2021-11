Trema il Principato di Monaco, Charlene è incinta di un altro. Chi è il famoso padre e perché l’hanno fatta sparire

Emerge una nuova voce riguardo il caso di Charlene di Monaco e dei motivi che la tengono lontana dalla famiglia. In questi mesi il principe Alberto sta facendo i conti sui pettegolezzi che riguardano lo stato di salute di sua moglie. Sono moltissime le ipotesi e i sudditi sono sempre più confusi. Per lo più, si tratta di fake news che spesso servono esclusivamente a mettere in ombra la famiglia reale. L’ultima che sta girando in rete negli ultimi giorni è quella di una presunta gravidanza. Un nuovo principino, dopo i due gemelli Jacques e Gabriella, nati il dieci dicembre del 2011.

La news è stata divulgata dal magazine tedesco Freizeit – Monat, ma sono in molti a non crederle. Già dopo la nascita dei due gemelli infatti, la madre di Charlene di Monaco, Lynette Wittstock, aveva parlato dell’impossibilità della principessa di avere altri figli. Una condizione che l’aveva fatta soffrire molto ma alla quale sembrava non esserci rimedio. La moglie di Alberto ha 43 anni e portare avanti una gravidanza a rischio sembrerebbe una follia. Intanto, sicuramente il suo stato di salute fisico e mentale deve essere compromesso. La donna è stata lontana dalla famiglia per più di sei mesi.

Un lunghissimo periodo passato in Sudafrica, il suo paese natale, ma che non le ha giovato. In molti aspettavano con ansia il suo ritorno, non conoscendo assolutamente la causa di questo allontanamento. Ma quando questo è finalmente accaduto, la donna è nuovamente scomparsa. Dopo l’apparizione di rito, infatti, non si è trasferita al palazzo reale insieme a suo marito Alberto. E’ stato lui stesso a spiegarne il motivo: il principe ha affermato che Charlene si trova in una clinica in Svizzera dove è stata ricoverata per recuperare fisicamente e mentalmente dopo questa dura lontananza.

Ma l’idea di una gravidanza extraconiugale ha preso piedi dopo le ultime indiscrezioni riportate dal The Sun, secondo cui la moglie del principe Alberto avrebbe ricevuto un forte sostegno dall’ex di Naomi Campbell, che l’avrebbe aiutata a risolvere quei problemi matrimoniali che la coppia respinge con forza. Il The Sun, inoltre, ha riportato in esclusiva che la principessa si sarebbe incontrata più volte in segreto con Vladimir Doronin, un amico che si trovava al suo royal wedding nel 2011 con l’allora fidanzata, Naomi Campbell. Il miliardario e la principessa, dunque, sarebbero rimasti in contatto. Una fonte ha dichiarato: “L’intera situazione è molto complessa e confusa, ma Charlene e Vlad sono stati in contatto e hanno trascorso del tempo insieme“.

Insomma potrebbe essere che la principessa sia tornata dal Sudafrica incinta proprio di lui? Ciò spiegherebbe l’aspetto smunto tipo dei primi mesi di gestazione tra nausee e vari problemi. Ma il tutto potrebbe essere solo un pettegolezzo cattivo. C’è addirittura poi un altro pettegolezzo, secondo cui la Charlene e Alberto sarebbero in realtà vittima di una antica maledizione.

Si narra che Ranieri I (vissuto tra il XIII e XIV secolo) si invaghì perdutamente di una giovane e che decise di rapirla per costringerla a diventare sua moglie. La giovane s’infuriò così tanto da scagliare un’anatema contro la famiglia, con il quale augurava ai Grimaldi di non trovare mai la piena felicità in amore. C’è qualcuno che pensa che i problemi della principessa siano legati proprio alla fattura. Le voce sono tantissime e la famiglia reale è sicuramente in estrema difficoltà.

