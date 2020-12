Trema la Casa reale: Harry vuole tornare a casa e lascia Meghan. “Ha già prenotato il volo” cos’è successo

Harry e Meghan Markle vorrebbero una proroga della Megxit e, per ottenerla, probabilmente rientreranno a breve in Inghilterra. Il 31 marzo del 2020 la coppia ha proclamato di voler rinunciare al loro ruolo all’interno della royal family, abbandonando sia i tanti incarichi pubblici, sia il titolo di altezza reale, sia lo stipendio del principe. Ovviamente i coniugi hanno eliminato dalla loro vita anche le rigide regole di etichetta imposte dalla regina Elisabetta e hanno avuto comportamenti ben lontani da quelli concessi ai membri della nobile famiglia, facendo più volte arrabbiare la severa capostipite.

A breve scade il periodo di transazione che la regina Elisabetta aveva concesso a Harry e Meghan Markle per adattarsi alla nuova vita e riflettere sulla loro decisione. Un periodo in cui, probabilmente, la regina sperava che il nipote cambiasse idea e ritornasse in seno alla famiglia. Pare però che la nobile coppia si sia adeguata perfettamente all’America, dove ha stipulato anche dei contratti milionari con Spotify e Netflix. Non solo, più volte la duchessa del Sussex è intervenuta a parlare di politica, in occasione delle elezioni americane, cosa non concessa ai membri della royal family.

Comportamenti che hanno dimostrato la volontà di Meghan di chiudere completamente col passato, portando la regina Elisabetta a rinunciare ad ogni sua speranza nel ritorno a casa di quello che è sempre stato il suo nipote preferito. Ma pare che a ridosso del termine di questo periodo di transazione, il principe Harry cominci ad avvertire il peso delle sue azioni. Secondo quanto scrive il Sun, vorrebbe infatti rientrare in Inghilterra per discutere nuovamente i termini della Megxit e un suo eventuale prolungamento, insieme alla regina, a Carlo e al fratello William. Girano inoltre voci che il rapporto tra i due coniugi sia in crisi e che Harry si sia pentito della scelta fatta.

Comunque di ufficiale c’è che “Harry e Meghan Markle proveranno a mantenere i patrocini reali, cercando quindi di non perdere i loro ruoli all’interno di alcune organizzazioni legate alla royal family alle quali sono particolarmente affezionati. I vertici di Buckingham Palace saranno chiamati a decidere, valutando se la direzione presa dai Sussex non sia in conflitto con le regole della Corona” scrive il tabloid. Sappiamo che la coppia di duchi si dedica moltissimo ai temi di attualità e, probabilmente, non vuole abbandonare quei compiti che gli stavano a cuore. Un’uscita a metà, che deve però ottenere l’approvazione dei familiari.

Non solo, Harry e Meghan Markle vorrebbero anche prendere parte ad alcuni degli eventi importanti che segneranno il 2021 per la famiglia reale. Si festeggeranno i 95 anni della regina Elisabetta ad aprile, poi i 100 ani di Filippo a giugno. Il 1 luglio, infine, ci sarà l’inaugurazione della statua dedicata a lady Diana, la madre dei due rampolli che tanto ha saputo conquistare il popolo inglese, in occasione del 60esimo anniversario dalla sua morte. Sarebbe molto bello vedere la nobile famiglia nuovamente unita in occasione di queste feste importantissime.

Parrebbe ci siano vari problemi che potrebbero impedire di raggiungere un accordo. Tra questi, in particolar modo, i contratti milionari che Harry e Meghan Markle hanno chiuso con Spotify e Netflix. Ai membri della famiglia reale non è concesso stringere tali tipi di accordi. Ci auspichiamo che un accomodamento venga trovato e che in particolare i due fratelli, William e Harry, riescano a prendere strade diverse senza entrare in conflitto. Come scrive il biografo reale Andrew Morton: “Rispetto ad alcuni mesi fa, le acque si sono calmate. Ora i Sussex cercheranno di trovare un accordo stabile che accontenti tutti ed è quindi probabile che tornino a Londra ad inizio 2021”. La famiglia di nuovo unita sarà uno spettacolo per gli amanti della corona inglese.

