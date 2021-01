Trema la Famiglia reale: Harry lascia Meghan. E’ Finita. Lui parte da solo e torna a casa senza moglie e figlio. “Ecco cos’è successo, pronti al divorzio”

Starebbe per consumarsi una nuova tragedia in Inghilterra? Pare infatti che Meghan Markle non tornerà a Londra con Harry in estate. Questo è quanto appreso dal Daily Mail. Le fonti della testata hanno rivelato che la Duchessa di Sussex non avrebbe intenzione di muoversi da Los Angeles per accompagnare il principe Harry nel ritorno a casa. Seppure nelle settimane scorse si mormorasse che la coppia stesse progettando l’estate in Inghilterra, pare che qualcosa sia cambiato. Harry tornerà a Londra all’inizio dell’estate, pandemia permettendo, e questo è un dato certo. Molto incerto invece è che sarà accompagnato dalla famiglia.

Da quando i due hanno lasciato Londra non hanno fatto ritorno a casa per vedere la famiglia. Hanno scelto di iniziare una nuova vita lontano dalla Royal Family e dai privilegi che ne conseguono. Il principe Harry volerà per la prima volta a Londra per far visita alla famiglia da quando si è trasferito, ma i piani non sono ancora definiti del tutto. Molto dipenderà da come si evolverà la pandemia e dalle restrizioni per il Covid. Ma sarà il Covid a frenare Meghan o altro? Le ragioni sarebbero personali e private.

Se non si metterà in volo mamma Meghan, molto probabilmente non lo farà neanche Archie, il loro primogenito. La Royal Family quindi potrebbe non rivedere neanche stavolta il figlio del principe Harry. La regina Elisabetta dovrà rinunciare a incontrare il pronipote, così come nonno Carlo ma anche il principe William. Nessuna reunion tra cuginetti di casa Windsor, quindi. Ma come avrebbero reagito proprio loro alla notizia che Meghan Markle non accompagnerà il principe Harry a Londra?

Insistenti voci vorrebbero i due, che da un anno vivono a Los Angeles, siano a un passo dal divorzio. Rumors che Antonio Capranica, storico corrispondente Rai che per anni informò gli italiani su quanto accadeva a Londra, intrighi reali compresi, non si sente di smentire: “La prossima notizia sarà il divorzio di Harry – ha dichiarato il giornalista in un’intervista a Oggi – Tornerà a casa, da solo, lasciando moglie e prole in America. Magari passerà ancora un po’, di sicuro ama suo figlio, e anche ammettere che le cose non sono andate bene non è facile. Ma gli manca pazzamente il suo mondo, l’ambiente militare, lui era Capitano generale dei royal marines, una cosa a cui teneva enormemente, e gliel’avevano concesso per il coraggio dimostrato in guerra in Afghanistaan, se l’era guadagnato. Cosa c’entra con Hollywood?”.

Harry e Meghan vicini al divorzio? “Non è solo un pettegolezzo”

Il matrimonio pare scricchiolare da qualche tempo e chi ha chiacchierato negli ultimi tempi, facendo partire il tam tam, lo avrebbe fatto con cognizione di causa. Capranica non ha dubbi: "Che il divorzio sia nell'aria non è solo un pettegolezzo delle malelingue, è una voce che gira con insistenza. Con Meghan, sono una coppia assortita in modo azzardato, c'è stato trasporto, forse anche provocato dagli inviti alla cautela. Lui ha un carattere impulsivo e grandi fragilità, che altri possono manovrare facilmente. C'è tensione in quella coppia, e molti immaginano che la prossima, grande notizia sarà la fine del loro matrimonio".