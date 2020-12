Trema L’Ighilterra: La Regina Elisabetta caccia William e Kate da Windsor. “Harry erede al trono” , mai successo prima nella storia. Sudditi sotto choc

La regina Elisabetta ha deciso di non passare il Natale insieme al suo successore William e alla moglie Kate Middleton. Tutto il mondo è alle prese con l’epidemia di Covid-19 e ogni governo ha imposto varie restrizioni per evitare l’aumento del numero dei contagi. A dover seguire principalmente le regole dovrebbero essere proprio le persone più in vista, di modo da dare l’esempio giusto a tutti gli altri. E’ fondamentale compiere questo sacrificio in questo periodo solitamente così bello e pieno di incontri, abbracci e scambi di regali. Abbassare la guardia adesso significherebbe ricadere nel baratro dopo.

Tutto il mondo si è stancato di questa situazione ma bisogna ancora tener duro, anche perché il vaccino non è più un pensiero utopistico ma potrebbe diventare ben presto la realtà. Quello del 2020 sarà un Natale differente per tutti, con il divieto di riunire le famiglie e la paura di scambiarsi un abbraccio o un gesto di affetto. Stringendo i denti, però, riusciremo a sperare in un 2021 migliore che parta col piede giusto. Non tutte le persone influenti sono anche un buon esempio, ma la regina Elisabetta ha deciso di seguire le regole imposte alla popolazione inglese e a risentirne saranno Kate Middleton e William.

E così la capostipite della famiglia Windsor si ritrova costretta a rinunciare alle sue amate tradizioni. Come ha scritto il Telegraph, la regina Elisabetta non potrà trascorrere le festività natalizie nel castello di Sandringham, dove ogni anno la famiglia reale celebra l’evento, ma rimarrà isolata a Windsorm insieme al principe Filippo. Secondo le disposizioni governative inglesi per la serata di natale si potranno invitare a casa soltanto due altri nuclei familiari in contemporanea e, tra questi, non sono previsti Kate Middleton e il principe William insieme ai loro pargoli.

La notizia non è ancora ufficiale, ma il celebre quotidiano britannico la da per certa. Intanto sorgono già dei rumors su quali componenti della royal family ricadrà la scelta della regina Elisabetta per farli partecipare alla sua bolla natalizia. Probabilmente, a sedersi a tavola accanto alla sovrana, saranno il figlio Carlo e la moglie Camilla. Secondo il Daily Express però a prender parte alle festività natalizie di Windsor ci saranno anche il principe Edoardo e Sophie di Wessex.

Probabilmente la decisione è stata presa a causa dei tre nipotini, che potrebbero mettere a rischio i nonni. Ricordiamo che la regina Elisabetta ha 94 anni, mentre il principe Filippo ne ha ben 99 e contrarre il coronavirus potrebbe essere fatidico per loro. Non solo, potrebbe essere rischioso riunire in un’ unica cena tutti gli eredi al trono. Nel caso in cui si ammalassero sia la regina, sia Carlo che William e Kate Middleton, lo scettro passerebbe momentaneamente al principe Harry, che sappiamo essere in America insieme alla moglie Meghan Markle e al piccolo Archie.

Sarebbe un vero problema per la monarchia inglese, dato che il principe Harry non vuole proprio saperne della corona e ha anche rinunciato al suo ruolo all’interno della royal family, voltando le spalle ai suoi parenti più stretti. Sono tanti i motivi che possono aver portato la regina Elisabetta a preferire di avere al suo fianco Sophie di Wessex piuttosto che Kate Middleton e il principe William, che si ritrovano ad essere messi da parte. Alcuni voci malevole però, avrebbero imputato la scelta di Elisabetta alle ultimi voci su William che non lo descrivono più come il perfetto erede al trono. Questa scelta di non avere William e Kate a Natale è comunque un evento mai accaduto prima di oggi nella casata d’Inghilterra. Il Covid-19 è riuscito a entrare anche nelle rigide dinamiche di palazzo della regina Elisabetta.

Ti è piaciuto l’articolo? Fatecelo sapere commentando con noi le puntate iscrivendovi al gruppo ufficiale di Temptation Island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM