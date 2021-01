Trema L’Inghilterra, Anche Harry ha tradito Meghan: Lei è una super vip uguale alla moglie. Pubblicate le chat bollenti tra i due. Ora vuole il divorzio. GUARDA

“Harry è triste in America e vorrebbe divorziare da Meghan Markle”. Tom Bradby, amico del secondogenito di Diana, fa chiarezza su quanto sta accadendo ai Sussex. Ormai da mesi si rincorrono voci secondo cui il principe non sarebbe felice in California. Alcune fonti lo descrivono come “schiacciato da Meghan”, “solo e triste”. Il suo umore sarebbe nero e avrebbe nostalgia di Londra dove ha lasciato tutti i suoi affetti. Il trasferimento avrebbe inasprito non solo i rapporti con Kate Middleton e William, ma avrebbe anche deteriorato il legame con la Markle, tanto che la coppia sarebbe da tempo in crisi e Harry avrebbe pensato persino al divorzio. Fonti vicine dicono che addirittura stia ripensando alla donna che ha lasciato proprio per Meghan e con la quale si sarebbe risentito.

Nei primi mesi di conoscenza, dunque, Harry avrebbe tenuto i piedi in due staffe. La voce del flirt tra il principe e Ann Macklin era già venuta fuori nell’estate 2016. Sarah allora aveva appena rotto con David Gandy e il Daily Mail scriveva: “Tutti gli amici della modella sanno che sta uscendo con Harry. Ora l’ha scoperto anche David Gandy, e sta cercando di riprendersi l’ex fidanzata”. Chi conosceva bene Sarah, tuttavia, sosteneva che col nipote di Elisabetta II non c’era niente di serio: “Sono usciti un paio di volte e lei è lusingata dalle sue attenzioni. Tutto qua”.

I due, infatti, avrebbero presto scoperto di avere ben poco in comune: “Sarah ama condurre una vita sana e tranquilla, Harry, invece, preferisce le bevute e le scorribande notturne”. La giornalista nel libro si domanda che cosa sarebbe successo se Harry avesse preferito la modella. In realtà i tabloid britannici, informati della relazione, erano ben certi che il principe avrebbe scelto Meghan. In realtà, anche la Markle in quel periodo si sarebbe guardata intorno.

“All’inizio della storia con Harry, Meghan non aveva tagliato i ponti con Cory Vitiello, il ricco chef canadese con cui si era fidanzata poco dopo il divorzio, nell’agosto 2013, dal primo marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson”. In ogni caso, alla fine Meghan Markle è riuscita a conquistare il suo principe azzurro. Nel settembre 2017 Harry ha ufficializzato il fidanzamento con l’attrice. Nel frattempo, secondo quanto riporta il The Mirror, un esperto della corona ha definito Meghan Markle con un termine estremamente specifico: “stravagante”.

Ma i gossip sulla coppia non sono finiti qua. Meghan Markle e Harry sarebbero di nuovo in crisi dopo il trasferimento negli Stati Uniti che, secondo The Telegraph, avrebbe messo a rischio tutte le certezze del secondogenito di Lady Diana. La Megxit è stata particolarmente dura per Harry che ha lasciato l’Inghilterra per trasferirsi in America. Oggi vive a Montecito con la famiglia, in una magione da quattordici milioni di dollari dove però non avrebbe trovato del tutto la serenità.

A svelarlo è Hugo Vickers, esperto reale, secondo cui Harry starebbe vivendo ancora una profonda crisi. La sua vita infatti è in Gran Bretagna e il principe si sentirebbe in "autoesilio", lontano dagli amici e dalla famiglia. "Un'esistenza inutile, in autoesilio – ha dichiarato l'esperto al The Telegraph, parlando della vita di Harry in America -. Dalla sua famiglia, dall'esercito, dagli amici. Insomma il rampollo reale si sarebbe pentito della scelta e tra i due ci sarebbe anche aria di divorzio.