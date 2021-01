Trema L’Inghilterra, il libro Bomba su Meghan svela tutto: “Come si è fatta sposare da Harry, il ricatto che nessuno conosce”. Sudditi sotto choc

Meghan Markle è ancora al centro della cronaca britannica e non solo e stavolta si ritrova ad essere presa di mira dalla sorellastra, Samantha. Sono moltissime le persone che hanno avuto da ridire sulla moglie del principe Harry e sui suoi comportamenti. C’è chi la difende convinto che sia solo una donna che non ha voluto adeguarsi alle rigide regole della famiglia reale imposte dalla regina Elisabetta, tentando quindi una via di fuga per vivere una vita più libera e serena insieme alla sua famiglia. Per qualcuno, la Megxit sarebbe stata una vera e propria liberazione per lo stesso Harry.

Purtroppo per Meghan Markle, però, i tabloid inglesi non sono riusciti a perdonarle di aver portato il loro amatissimo principe dall’altro lato del mondo, schierandosi tutti dalla parte della famiglia di lui. E in effetti, l’unica pecca della Megxit è proprio il rapporto con William, Kate Middleton e tutti gli altri componenti della corte inglese, rapporto che si è rovinato. Per quanto sarebbe bello che i due fratelli rimanessero uniti nonostante la lontananza e la visione di vita differente, sembra che questo non sia stato possibile e la colpa viene imputata tutta alla duchessa del Sussex.

Meghan Markle è stata definita in molti modi, a cominciare dagli amici e addirittura dalla sua famiglia. Un esempio è proprio la sorellastra, Samantha di 56 anni che la descrive come una “boriosa snob, altezzosa e con manie di protagonismo, dal carattere schivo e complicato”. In un primo momento si è accontentata di raccontare il suo punto di vista tramite i social e i giornalisti che le davano importanza. Le sue parole portarono l’ex attrice di Suits e insieme a lei tutta la famiglia reale a prendere le distanze dai parenti di Meghan, sempre pronti ad accusarla.

Oggi Samantha torna all’attacco e lo fa alla grande, con un libro in cui ha scritto tutta la sua verità su Meghan Markle. Un personaggio sicuramente affascinante e misterioso, comprensibile per pochi, da studiare sotto tutti i punti di vista, anche quello della “sorellastra cattiva”. Quale sia la vera cattiva tra le due probabilmente non lo scopriremo mai. Il libro è stato annunciato già da tempo, ma adesso è completo ed è stato già acquistato da una casa editrice. Come ha scritto il Telegraph, la sua uscita è attesa in America per venerdì 8 gennaio e già in molti sono pronti a comperarlo.

Si tratterà di un manoscritto scandalo, pubblicato dalla Barnes & Noble, con una premessa interessante: “Le cose non sono sempre come sembrano. In un mondo in cui le etichette definiscono chi siamo, come viviamo e come ci vediamo l’un l’altro, il mio libro cerca di svelare i segreti di una famigli che sa nascondere i suoi panni sporchi”. Il libro su Meghan Markle e non solo, a quanto pare, perché l’autrice parla di una intera famiglia, sarà di 330 pagine e avrà il nome di Pushy’s Part 1. Tra l’altro la sorella ha anticipato di svelare il piano malefico con cui Meghan è riuscita a sposare Harry, dall’appuntamento al buio che si è fatta organizzare tramite ricatti, fino alle nozze con il Principe e il suo obiettivo di diventare la nuova Lady D. La moglie di Harry è furiosa per la notizia e sostiene che tutte le affermazioni di Samantha sono solo frutto della sua perfida fantasia.