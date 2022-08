Trema l’Inghilterra: il principe Harry confessa tutta la verità sulla morte della mamma. “Ha scoperto tutto”

Nelle ultime ore sta girando una voce incredibile che ha come protagonista il Principe Harry. Lui è il secondogenito di Carlo, principe del Galles ed erede al trono britannico e della deceduta principessa del Galles Diana, nonché il quarto nipote della regina Elisabetta II e del deceduto principe Filippo. Rispetto al fratello William, è stato sempre più ribelle, abbastanza lontano dal tipico prototipo reale e in ciò è sempre somigliato molto alla sua mamma.

Come è ben noto, infatti, nel gennaio 2020 il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno annunciato la loro volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale e, dunque, di rinunciare al ‘Sovereign Grant’, una sorta di stipendio reale e di voler diventare finanziariamente indipendenti. I due hanno vissuto gli ultimi anni in America, l’ultima residenza è Los Angeles.

Da poco, però, il Principe Harry ha comunicato che a settembre vuole ritornare in Inghilterra per poi recarsi in Germania per continuare la loro missione filantropica. Harry tiene molto a fare del bene agli altri anche perché così facendo si sente molto più vicino a sua madre Lady D che era maggiormente impegnata in Africa. “Onoro mia madre in tutto ciò che faccio, sono il figlio di mia madre”.

Ebbene, proprio in virtù del forte legame, a tratti morboso, che aveva con sua mamma, il principe Harry pare che sia deciso a scrivere un libro, così come anticipato dal tabloid The Sun. Più che altro si tratta di un racconto di verità sulle ultime ore di vita della principessa Diana, la cui morte sembra essere ancora avvolta dal mistero. Ricordiamo, infatti, che il 31 agosto 1997, all’età di 36 anni, fu vittima di un incidente automobilistico mortale sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme con il compagno Dodi Al-Fayed.

Tutt’ora le cause dell’incidente sono ancora avvolte nel mistero. Per molto tempo, infatti, si è parlato di complotti e verità nascoste. In particolare, si è spesso avvalorata la tesi che Diana Spencer sia stata vittima di un assassinio organizzato dai servizi segreti britannici poiché con la sua figura e il divorzio dal principe Carlo avrebbe messo in pericolo la stabilità della corona britannica. E, dunque, suo figlio Harry vorrebbe a tutti costi scoprire la verità.

Per la stesura del libro, infatti, un team di ricercatori di Harry, duca di Sussex, si sarebbe recato a Parigi in questi mesi proprio reperire da fonti giudiziarie ulteriori informazioni sull’incidente mortale sotto al ponte dell’Alma. Inoltre, stando alle indiscrezioni, suo padre Carlo e la moglie Camilla, che durante il matrimonio con Diana era la sua amante, potrebbero finire nei guai a causa di ciò che Harry ha trovato e potrebbe esserci un vero e proprio scandalo nella Royal Family. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Trema l’Inghilterra: il principe Harry confessa tutta la verità sulla morte della mamma. “Ha scoperto tutto” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.