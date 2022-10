Trema l’Inghilterra: Il principe Harry non è figlio di re Carlo, Il padre lo costringe a fare il test del Dna

Il principe Harry potrebbe essere costretto a fare un test del Dna per dimostrare di essere realmente il figlio del nuovo monarca, re Carlo. Conosciamo bene la storia tra il figlio della regina Elisabetta e lady Diana. Il loro matrimonio probabilmente è naufragato ancor prima di iniziare, dal momento che il cuore di lui era già impegnato con Camilla Parker Bowles. Ma la principessa, dopo lo sconforto iniziale, ha deciso di darsi da fare e ha avuto moltissimi amanti prima della sua morte. Uno di questi somiglia in modo pericoloso proprio al suo secondogenito.

Adesso che la regina Elisabetta è morta la posizione del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle potrebbe aggravarsi ancora di più. Il fratello di William infatti era il nipote preferito della monarca, che sembrava perdonarlo nonostante la tribolazioni causate negli ultimi anni. Re Carlo invece non la pensa nella stessa maniera. E’ stato molto severo nei confronti di suo figlio e soprattutto nei confronti di sua nuora. E adesso che è salito al trono, li ha rilegati in fondo alla lista della famiglia reale. I loro nomi sono tra i membri non attivi, accanto a quello del principe Andrea coinvolto in scandali sessuali.

Non solo, a quel che si dice re Carlo vorrebbe essere sicuro del fatto che Harry sia realmente suo figlio. Una questione di cui non si parla da molto tempo ma che è riemersa dopo che Anna Pasternak ha pubblicato il suo nuovo Princess in Love, in cui è presente una lettera di Diana che riapre il caso. La somiglianza del secondogenito della principessa con James Hewitt è evidente. Ma l’ex ufficiale della cavalleria britannica ha sempre negato di poter essere il suo vero padre. A quel che lui dice, la sua relazione con la donna è iniziata solo nel 1985, quando il piccolo aveva già due anni.

Una prova che sarebbe inconfutabile, se non fosse che Nicholas Davies, esperto di questioni reali, afferma che James Hewitt è stato avvistato più volte mentre si recava a casa di Carlo e Diana già nei primi anni ottanta. La data dell’inizio della relazione potrebbe quindi essere stata postdatata per non alimentare i molti pettegolezzi. Oggi è la lettera della principessa Diana a rialzare un polverone sulla questione di Harry. “Ringrazio Dio per averti fatto entrare nella mia vita” scrive la donna al suo amante, prima di comunicargli di essere proprio lui il vero padre del suo secondogenito.

Sempre Nicholas Davies è convinto che la principessa Diana non fosse affatto sicura sulla vera identità del padre del principe Harry. Negli anni, la regina Elisabetta non ha mai voluto indagare nella vicenda. Probabilmente per non aggiungere uno scandalo ai tanti che riguardano la famiglia reale. Il fratello di William è stato sempre accettato come membro della casata senza alcun dubbio. Ma adesso la monarca è morta e re Carlo è molto arrabbiato per il comportamento di quello che dovrebbe essere suo figlio. Sia l’aspetto che il carattere risultano completamente diversi dal suo. Che il re decida di vederci finalmente chiaro?

Trema l’Inghilterra: Il principe Harry non è figlio di re Carlo, Il padre lo costringe a fare il test del Dna scritto su Più Donna da Maria Costanzo.